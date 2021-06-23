Иностранец нарвался на честных сотрудников ГИБДД в Алтайском крае и теперь пойдёт под суд за попытку дать взятку

54-летний иностранец нарушил требования об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

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Мужчину остановили вечером 4 июня 2021 года на трассе в Хабарском районе сотрудники ДПС ГИБДД и пригласили в патрульную машину, чтобы составить административный материал. Находясь в служебной машине, мужчина предложил инспектору деньги, чтобы избежать ответственности и не документировать обстоятельства административного правонарушения. Однако нарушитель не смог довести свой преступный умысел до конца из-за отказа сотрудника полиции принять взятку.

В ходе предварительного следствия обвиняемый вину признал и в содеянном раскаялся. Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утверждённым прокурором Хабарского района обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, пишет СУ СКР по Алтайскому краю.