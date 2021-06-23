Институт культуры закрывает концертный сезон

24 июня программой «В союзе дружных муз» творческие коллективы и солисты Института культуры простятся со зрителями до сентября.

Фото: концертный зал АГИК

Уходящий творческий сезон артистов был наполнен многими творческими проектами: спектаклями, концертными программами, выпускными и отчётными класс-концертами, которые были показаны на сцене концертного зала АГИК. На высоком уровне прошли международные творческие проекты института: VI Международный фестиваль-конкурс балетмейстерских работ и исполнительского мастерства современных направлений танца «Образ», VI Международный конкурс-фестиваль хореографических коллективов «Образ — чистый жанр», Международный конкурс национальных культур «Палитра дружбы», Международный вокально-хоровой фестиваль-конкурс русской духовной музыки «Многая лета». В рамках межвузовского сотрудничества институт принимал гостей из Новосибирской государственной консерватории имени М.И. Глинки. Студенты консерватории исполнили на сцене концертного зала комическую оперу в одном действии Д.К. Менотти «Телефон».

24 июня на сцене концертного зала АГИК выступят: ансамбль современного танца «Вереск», русский народный хор АГИК и фольклорный ансамбль «Узорье», академический хор АГИК, ансамбль народной песни «Ладо», ансамбль народной музыки «Новый день», солисты и преподаватели института.

Также зрителям будут представлены премьерные номера оркестра русских народных инструментов «Болеро» Александра Даргомыжского и «Праздник на Молдаванке» Виктора Власова, новая хореографическая постановка «Выбор» ансамбля бального танца «Фокстрот» и премьерный «Северный танец» ансамбля народного танца «Сибирь».

Всех желающих ждут на яркий праздничный концерт, который состоится 24 июня 2021 г. в 18:00 в концертном зале АГИК по адресу: проспект Ленина, 66. Вход — 100 рублей. Возрастное ограничение 6+