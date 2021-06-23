Как пользоваться кондиционером? Простые правила

По словам эксперта, могут возникнуть проблемы со здоровьем, если их не соблюдать.

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Врач-терапевт Татьяна Романенко утверждает, что избежать простуду и другие проблемы поможет правильный температурный режим кондиционера, позволяющий постепенно охлаждать воздух. Тогда резких перепадов температуры не возникнет и не будет опасности для здоровья, пишет «Российская газета».

«Если вы заходите с жары в помещение, охлаждать воздух нужно постепенно. То же самое касается и машины — нужно постепенно снижать температуру в салоне автомобиля. Это первое правило», — сказала Татьяна Романенко радио Sputnik.

Кондиционер необходимо установить так, чтобы человек не сидел прямо под ним. Расстояние от кондиционера до рабочего места должно составлять не менее полутора-двух метров. При этом поток охлаждённого воздуха должен быть направлен в сторону от человека. Эксперт также отметил, что нужно регулярно прочищать фильтры, чтобы в кондиционере не накапливались пыль и бактерии.