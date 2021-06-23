Невменяемый житель Алтайского края может отправиться в лечебницу за убийство

34-летний житель Славгорода до смерти забил молотком мужчину.

Фото: pixabay.com

Убийство произошло в апреле 2021 года в одном из общежитий города. Горожанин, имеющий психическое заболевание, нанёс множественные удары ногами и молотком по голове мужчине. От полученных травм 45-летний потерпевший скончался через несколько дней в больнице.

В ходе предварительного следствия мужчине была назначена психиатрическая экспертиза, которая установила его невменяемость, пишет СУ СКР по Алтайскому краю.

Следователи уже завершили расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Виновного с утверждённым прокурором постановлением о применении принудительной меры медицинского характера направили в суд для рассмотрения дела по существу.