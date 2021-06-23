В Барнауле строится самый крупный на Алтае жилой комплекс

На днях Союз строителей Алтайского края опубликовал рейтинг крупнейших застройщиков региона по объёмам строительства.

Фото: canva.com

Как сообщается, рейтинг основывается на данных аналитического обзора «Строительство жилья профессиональными застройщиками», опубликованного независимым Институтом развития строительной отрасли. По состоянию на июнь 2021 года в Алтайском крае осуществляют строительство жилья 32 застройщика (бренда), которые представлены 43 компаниями (юридическими лицами).

Рейтинг застройщиков возглавляют группа компаний «Адалин» (9 многоквартирных домов, 150 428 кв. м), застройщик «Жилищная инициатива» (9 многоквартирных домов, 126 383 кв. м) и компания «ПрофРесурс» (16 многоквартирных домов, 124 345 кв. м).

В Алтайском крае возводится 51 жилой комплекс. Самым крупным по объёмам текущего строительства является жилой комплекс Nord, строящийся в Барнауле. В этом комплексе застройщик «ПрофРесурс» возводит 16 домов, включающих 2 760 жилых единиц, совокупной площадью 124 345 кв. м.

Средняя площадь жилой единицы, строящейся в Алтайском крае, составляет 49,3 кв. м. По Российской Федерации этот показатель составляет 50,0 кв. м.