В Барнауле три дня проходил литературный фестиваль в честь нашего земляка

Площадка возле краевого театра драмы уже несколько лет является традиционным местом проведения концертов в рамках литературного фестиваля Роберта Рождественского. В 2021 году эта открытая сцена впервые приняла и поэтов — гостей из разных городов России, которые выступили перед публикой со своими стихами.

Фото: Ярослав Махначёв

Вечером 18 июня 2021 года на ней выступали поэты Андрей Коровин и Алексей Шорохов из Москвы, председатель правления Омской организации Союза писателей России Валентина Ерофеева-Тверская из Омска, а также лауреат Губернаторской литературной премии имени Роберта Рождественского 2020 года Андрей Расторгуев из Екатеринбурга. Все они приняли участие в выездном заседании секретариата Союза писателей России и межрегиональном семинаре молодых литераторов. Завершили поэтическую часть программы артисты литературного театра краевой библиотеки им. В. Я. Шишкова, которые представили публике композицию на стихи Роберта Рождественского «Ещё раз про любовь», состоящую из поэтических хитов нашего земляка.

Одним из ярких литературных событий в регионе назвал фестиваль губернатор, председатель правительства Алтайского края Виктор Томенко. По его словам, Роберт Рождественский — выдающийся поэт-шестидесятник, которым на Алтае гордятся, которого здесь чтут.

«Ежегодно в память о нём на его малой родине, в Косихе, мы проводим фестиваль, который всегда собирает много гостей. К сожалению, в прошлом году из-за пандемии привычный литературный форум провести не удалось. Но спустя почти два года настоящие поклонники Роберта Рождественского собрались вновь, чтобы здесь, на малой родине поэта, вспомнить его жизнь, его творчество, и, возможно, узнать что-то новое о нашем земляке, — выступил со сцены Виктор Петрович.

Фестиваль под открытым небом продолжила концертная программа вокальной группы «Кватро» (Москва) в сопровождении симфонического оркестра краевой филармонии. Судя по числу людей, прибывших к театру драмы, этот коллектив барнаульцам хорошо знаком. В 2009 году квартет (а это Леонид Овруцкий, Антон Сергеев, Антон Боглевский и Данила Карзанов) вошёл в тройку лидеров «Евровидения», а в другие годы неоднократно представлял Россию на международной арене в рамках дней культуры России и других мероприятий, организуемых посольствами РФ и других общественных объединений страны (к примеру, в 2016 году вокальная группа «Кватро» выступила в ходе Дней Москвы в Ницце).

В репертуаре квартета произведения самых разных стилей и направлений — от классики в современной обработке и романсов до золотых шлягеров советской и зарубежной эстрады, а также авторской песни. Эта группа известна тем, что работала на одной сцене с Пласидо Доминго, Майклом Болтоном, Дмитрием Хворостовским, Алессандро Сафина…