В Новоалтайске разыскивают подозреваемого в убийстве женщины

Следственные органы просят оказать помощь в установлении личности мужчины и его местонахождении.

Полиция уже расследует уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство).

По данным СУ СКР по Алтайскому краю, 1 июня 2021 года в одном из домов Новоалтайска было обнаружено тело 65-летней женщины с признаками насильственной смерти. Преступление в отношении пожилой женщины совершено в условиях неочевидности и на данный момент остается нераскрытым.

Приметы разыскиваемого: на вид 20–30 лет, рост 180-190 см, волосы темные короткие прямые, лицо худощавое, вытянутое, овальной формы, бледного цвета.

Был одет: спортивная кофта тёмного цвета, брюки спортивные тёмного цвета (возможно, шорты тёмного цвета, на правой лицевой стороне имеется надпись), футболка белого цвета, на ногах спортивная обувь — кроссовки, кепка тёмного цвета. На спине либо в руках имел мужскую сумку либо маленький рюкзак.

Следственные органы обращаются к гражданам с просьбой оказать посильную помощь в установлении личности подозреваемого и его местонахождении. Всех, кому что-либо известно, просим позвонить по телефонам в городе Барнауле: 8 (385-32) 2-00-50 или 02.