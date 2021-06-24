Инженеры барнаульских предприятий проходят обучение по губернаторской программе

В Алтайском крае реализуется губернаторская программа переподготовки инженерных кадров для промышленности и энергетики.

Фото: пресс-служба АлтГТУ

Обучение по программе переподготовки пройдут около 70 специалистов, руководителей промышленных предприятий и организаций Алтайского края. Такая программа организована в нашем регионе впервые. Занятия начались в прошлый четверг.

« На сегодняшний день при большом количестве курсов переподготовки нет специализированных программ по инженерным кадрам, при том что такая необходимость назрела, — отмечает Вячеслав Химочка, министр промышленности и энергетики Алтайского края. — О необходимости такого обучения говорил и Союз промышленников региона, и руководители промпредприятий. Губернатор края Виктор Томенко поддержал эту идею.

Переподготовка рассчитана на 3,5 месяца и происходит без отрыва от производства. Участники проекта встречаются после работы, четыре раза в неделю для них проводят по четыре часа занятий. Кроме того, после теоретического курса участникам предстоят онлайн-стажировки на предприятиях России и Алтайского края. В конце их ждёт итоговая аттестация.

Сотрудники барнаульских предприятий проходят обучение в Алтайском государственном техническом университете, а жители Бийска и Рубцовска — в филиалах вуза.

66 человек зачислено на прохождение губернаторской программы.

Для участия в программе приглашены слушатели из энергетической области, общего, химического, точного машиностроения, вагоностроения и других. Тем не менее преподают им такие вещи, которые понадобятся производственникам из разных сфер.

— Программа предусматривает возможности для роста потенциала наших инженеров — это люди, которые вовлечены в профессию, но им не хватает управленческих компетенций, знаний и навыков в области современного цифрового производства, — рассказывает Михаил Сейдуров, руководитель губернаторской программы, директор Института развития дополнительного профессионального образования АлтГТУ. — Сегодня каждый день формируется новый пул знаний, новые вызовы, связанные с рабочими профессиями. Поэтому тот, кто получил свои инженерные знания 5–10 лет назад, нуждаются в повышении квалификации в области управления бизнес-процессами, инжиниринга, повышения производительности труда, инженерно-технического творчества.

На заводе “Алттранс”.

Фото: Глеб Колесников

— Я думаю, это будет очень полезная программа для всех производственников, которым интересно развивать своё предприятие, — уверена одна из слушательниц Анна Ускова, руководитель отдела покраски на Алтайском трансформаторном заводе. – У молодых специалистов в ходе работы возникает очень много вопросов, которые не всегда есть возможность решить самостоятельно. Например, увеличение производительности — это задача каждого сотрудника и руководителя. О некоторых вопросах мы можем даже и не догадываться, а в ходе программы поймём, где у нас пробелы.

Евгений Черемнов, руководитель проектов по бережливому производству и внедрению производственной системы на заводе ООО «Сибэнергомаш — БКЗ», участвует в программе не только для личного развития, но и для последующего внедрения новых идей на предприятии. Кроме него от «Сибэнергомаша» обучение проходит ещё один руководитель и три инженера.

— Мне очень приятно оказаться в числе пионеров губернаторской программы, — говорит Евгений Черемнов. — Курс построен очень интересно: даётся и теория, и практика, ведь когда всё попробуешь сам, намного удобнее что-то извлечь для своего предприятия. В сегодняшних условиях необходимо выходить из зоны комфорта, развиваться, шагать в ногу со временем, иначе предприятие долго не просуществует.