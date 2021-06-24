К 80-летию Валерия Золотухина в Музее истории литературы, искусства и культуры Алтая открылись три новые выставки

Память о Валерии Золотухине увековечили значимые выставочные проекты.

Фото: «Вечерний Барнаул»

Актёр, который последние 15 лет своей жизни посвятил тому, чтобы как можно больше сделать для своей малой Родины, и в бессмертии продолжает своё благое дело. А как иначе сказать про Золотухинские дни на Алтае, на которые в наш регион приезжают не только родные актёра, но и его коллеги по театру на Таганке. В память о Валерии Золотухине в Музее истории литературы, искусства и культуры Алтая открылись три новые выставки, а музейный фонд на вечное хранение получил новые бесценные экспонаты. Но обо всём по порядку!

23 июня в выставочном зале музея открылась выставка из фондов ГМИЛИКА «Валерий Золотухин и Алтай». Вниманию посетителей здесь представлены уникальные документы — фотографии, афиши, рукописи, кадры видеохроники, выдержки из дневников актёра. Они рассказывают как о семье Валерия Сергеевича, его детстве, юности, первых шагах в самодеятельности, так и о его последующих многочисленных визитах на Алтай — в рамках Шукшинских чтений, с целью восстановления храма в родном селе, реконструкции Молодёжного театра в Барнауле и работе на актёрском курсе в Институте культуры. Большой раздел экспозиции занимает рассказ о мероприятиях, проводимых в память о Валерии Сергеевиче в его родном селе Быстрый Исток и в Барнауле, где регулярно проходят Межрегиональный фестиваль детского театрального творчества «Исток» и Всероссийский молодёжный театральный фестиваль.

На чёрно-белых снимках — история семьи Золотухиных, на цветных кадрах — жизнь уже известного, признанного актёра.

Очень трогательный экспонат выставки — гармонь актёра с дарственной надписью от автора инструмента, первого учителя музыки Валерия Золотухина В.С. Фомина. А ведь именно игра и песня под гармонь принесли актёру победу в кастинге на звёздную роль Бумбараша. Успеху этого фильма способствовали и замечательные песни композитора Владимира Дашкевича на стихи Юлия Кима, которые исполнил Золотухин, после этого его стали часто приглашать для озвучивания музыкальных композиций в разные картины.

Фото: «Вечерний Барнаул»

Большое место в экспозиции занимает история взаимоотношений Валерия Золотухина и Молодёжного театра Алтая, реконструкции которого он добился лично, на сцену которого выходил не раз, где набрал и подготовил актёрский курс. Сегодня театр носит его имя и хранит память о нём.

Фото: «Вечерний Барнаул»

Ещё одна мемориальная выставка, которая пополнит фонд ГМИЛИКА и которую, возможно, провезут по Алтайскому краю — фотовыставка «Нам сердце исцелит любовь». В неё входит более 50 коллажей из 200 фотографий, созданных фотохудожником Александром Блотницким. Фотографии, представленные на этой выставке, были сделаны автором в течение четырёх лет во время мероприятий Общенациональной программы «В кругу семьи» в 16 городах России и Палестины. Валерий Золотухин был художественным руководителем этой программы и лично принимал участие в закладке и открытии скульптурных композиций «Святые благоверные Пётр и Феврония Муромские», идею создания которых всегда считал «живоносной и животворящей». Как известно, Пётр и Феврония были на Руси символом любви и верности, и идея создания скульптурных композиций в память о них была актёру очень близка.





































Фото: «Вечерний Барнаул»

Кто-то скажет, что актёрский образ жизни далёк от стандарта идеальной семьи, а личная история Валерия Золотухина не может служить примером. Однако религиозность актёра, его отношение к семье и женщинам его жизни, финансовая и духовная поддержка, которую он до конца своих дней оказывал близким ему людям и своим землякам, достойны восхищения и уважения. На этих фотографиях актёр очень искренний, в окружении самых разных людей, как известных, так и простых горожан, многие фотоработы представлены на обозрение впервые.

Но, пожалуй, самая трогательная экспозиция — «Знаю, это было не зря» барнаульского клуба «Художник». Непрофессиональные художники — врач Евгения Энделина, инженер Анна Иванова, колорист Галина Касаткина, закройщик Светлана Пахомова, инженер Нина Чапаева, кондитер Оксана Королькова и другие — представили на выставке живописные и графические работы, посвящённые актёру и его малой родине. Страницы деревенской жизни, быта и страды, портреты Валерия Золотухина, написанные с большой любовью и огромным мастерством. Смотреть на эти полотна — большое удовольствие!

Самыми дорогими гостями на открытии выставок были близкие Валерия Сергеевича — супруга Ирина Линдт, сын Иван и коллеги актёра по Театру на Таганке: Валерий Черняев, Любовь Чиркова, Дмитрий Высоцкий и Мария Матвеева.











Фото: «Вечерний Барнаул»

Ирина Линдт на Алтай приезжала вместе с Валерием Сергеевичем и продолжает ездить на его родину и после его смерти. Актриса является бессменным председателем жюри Межрегионального фестиваля детского театрального творчества имени Валерия Золотухина «Исток», которому в этом году исполнилось 7 лет, и председателем Культурного фонда имени Валерия Золотухина, задача которого сохранять и развивать то культурное и литературное наследие, которое оставил народный артист.

Последний раз на Алтай Ирина Линдт приезжала 2 года назад, до пандемии, когда фестиваль в Быстром Истоке отмечал пятилетие, и тогда на сцене концертного зала «Сибирь» выступали победители фестиваля всех лет его работы.

«Каждый раз, когда мы приезжаем на Алтай, возникает ощущение, что ты приезжаешь домой. Алтай напоминает мою родину — город Алма-Ату, где я родилась. Здесь похожий климат, жаркое лето и холодная зима, воздух, запахи. Алтай — это особое для нас место…» — рассказала Ирина Линдт. — Валерий Сергеевич был мудрым человеком. И не зря говорил:«Похороните меня на родине». И то, как сегодня хранят память о нём на Алтае, не сравнить ни с Москвой, ни с каким-либо другим городом. Здесь о нём будут помнить всегда, и даже через 100 лет, он оставил после себя прочный след, и это очень важно». Она поблагодарила земляков, всех, кто любит, помнит и поддерживает память о Валерии Золотухине.

Актриса с сыном и участники Золотухинских дней на Алтае пробудут в крае до 27 июня. Вместе с коллегами Валерия Сергеевича они примут участие в мемориальных мероприятиях как в Барнауле, так и на родине актёра в Быстром Истоке, покажут Алике Смеховой Алтайские места.

Фото: «Инстаграм» Елены Безруковой

Все из присутствующих отметили сходство Ивана Золотухина с отцом, на которого он похож не только внешне, но и по характеру — такой же жизнерадостный, неконфликтный и светлый.

Фото: «Вечерний Барнаул»

Иван продолжает актёрскую династию Золотухиных — в апреле 2021 года он вышел на сцену МХАТ им. М. Горького, на которой Культурный фонд Валерия Золотухина представил премьеру спектакля «Истории одного городка». Режиссёром постановки стала Ирина Линдт. Отрывки этой постановки, созданной по сюжетам Ганса Кристиана Андерсена и О’Генри, а также современного автора Александра Ткаченко, зрителям показали во время памятных мероприятий в МТА, также их увидят в Быстром Истоке. Об отце Иван постоянно вспоминает:

«Мне было всего 8, когда папы не стало. Я постоянно вспоминаю, как папа перед сном читал мне сказки. А в последнее время все чаще ловлю себя на мысли, что он помогает мне с небес. Думаю, как было бы прикольно, если бы папа был сейчас жив, — он что-то обязательно подсказал бы мне в профессии, которой я собираюсь заниматься».