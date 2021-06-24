Минпросвещения приглашает на всероссийский выпускной

Торжество объединит школьников со всей страны.

Фото: fotokto.ru

25 июня состоится Всероссийский выпускной — 2021, сообщает Минобрнауки края. С поздравлением к ребятам обратится министр просвещения Сергей Кравцов, напутственные слова скажут учителя — классные руководители и педагоги дополнительного образования, в том числе центров «Точка роста» Минпросвещения России.

В этот день все желающие с 12:00 до 15:00 по московскому времени смогут посмотреть прямой эфир в официальном аккаунте Минпросвещения России в социальной сети «ВКонтакте». Всех выпускников страны поздравят также активисты Российского движения школьников. Зрители эфира познакомятся с самыми талантливыми выпускниками страны — победителями международных олимпиад, конкурсов Минпросвещения России и выдающимися спортсменами.

Ни один выпускной не обходится без трогательных песен. В этом году специально к празднику группа DaBro и музыкальный коллектив «Хор Турецкого» записали совместную песню. Но это будет не единственный творческий подарок: ребят поздравят известные люди — звезды российского кино, театра и эстрады. Константин Хабенский, Павел Деревянко, Оксана Фёдорова пожелают ребятам успехов на новом этапе их жизненного пути.

Напомним, праздничная программа пройдёт 25 июня. А уже сейчас все желающие могут сделать праздничную открытку на сайте Выпускник21.рф, поздравить своего учителя, а также оформить своё фото в стиле акции «Всероссийский выпускной — 2021».

Для пользователей социальной сети «Одноклассники» пройдёт марафон, в рамках которого под единым хештегом #НашВыпускной выпускники и их родители поделятся снимками с выпускных вечеров 2021 года, а также воспоминаниями о своих выпускных.