Период непогоды продолжается в Алтайском крае

По данным синоптиков, сутки 24 июня и ночью 25 июня 2021 года ожидаются дожди, местами сильные ливни, грозы, град, возможны порывы ветра 17–22 метра в секунду.

Если вы окажетесь в непогоду на улице, обходите рекламные щиты. Не укрывайтесь под деревьями. Во избежание травм при падении элементов конструкции крыш или фасадов зданий не прячьтесь от сильного ветра около стен домов. Оставьте автомобиль в гараже, а при его отсутствии — припаркуйте машину вдали от деревьев и слабо укреплённых конструкций. Не забудьте дома закрыть все окна.

В сильную непогоду стоит оставаться дома.

Если вы управляете автотранспортным средством и началась гроза, постарайтесь припарковаться. Грозы с ливнем резко ухудшают видимость на дороге, уменьшается сцепление с дорожным полотном, вспышки молний могут ослепить водителя и спровоцировать ДТП. Во время грозы нельзя находиться у водоёмов, рыбачить.

Если возникает угроза вашей жизни или вы стали свидетелем происшествия, звоните по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России 101 или по телефону 112.