Представители советов ТОС смогут учиться, как лучше воплощать свои идеи в жизнь

В этом им поможет проект «ТОС — это участие каждого!»

Фото: Надежда Рябикина

Грант на школу

Спросите, кто самые инициативные люди в вашем микрорайоне, и любой ответит, что это активисты из советов ТОС. Каждый год благодаря их энтузиазму, неутомимости, умению сплотить вокруг себя людей во дворах появляются новые цветники, строятся детские площадки, облагораживаются местные скверики, а по весне жильцы прибирают территорию от зимнего мусора. Одна только проблема — чтобы претворить в жизнь крупный проект, нужны деньги, гранты, а активисты из ТОСов, особенно начинающие, при всём своем задоре далеко не всегда разбираются в делах организационных, в заполнении документов.

Такая ситуация очень огорчала председателя Совета ТОС микрорайона «Солнечный» Индустриального района Надежду Рябикину и её коллег, и однажды им пришла идея — помочь другим тосовцам. Обсудив это с партнерами из районной администрации, они решили организовать школу ТОС. Написали заявку на грант администрации города и выиграли его с проектом «ТОС — это участие каждого!». В июле в школе начинаются занятия.

«Как показывает практика, многие руководители и активисты органов ТОС, особенно тех, что образовались недавно, не имеют необходимого уровня управленческой подготовки, из-за чего не могут полностью реализовать свой потенциал по улучшению жизни населения. Наш Совет ТОС существует уже 21 год. Нам хотелось, чтобы и другие активисты, которые пришли позже нас, тоже учились. Мы организуем, покажем, расскажем, как правильно писать заявку на грант, общаться с жителями по благоустройству и другим вопросам. Не для того, чтобы похвастаться, а чтобы помочь», — рассказывает Надежда Григорьевна.

Площадка для инициативных

У ТОС микрорайона «Солнечный» действительно есть чему поучиться. За двадцать с небольшим лет они реализовали много интересных проектов, в основном по благоустройству. Чего стоит одна только Мизюлинская роща — ее благоустраивали несколько раз, устанавливали скамейки, качели. Разумеется, все по согласованию с жителями. А на сей раз ТОС выиграл конкурс по благоустройству. «Нам выделили деньги, в этом году мы будем благоустраивать рощу. Там будут посадки деревьев, детские площадки, укладка асфальта, установка фонарей. Всё необходимое для жителей. Мы же с ними советуемся, что лучше сделать».

Сейчас идёт подготовка к началу работы школы.

«Мы планируем провести серию обучающих семинаров, тренингов, круглых столов для активистов ТОС района, чтобы помочь им улучшить навыки в реализации социально значимых проектов, развитии территорий. Занятия будут вести профессиональные преподаватели. Наша цель — создать площадку для взаимодействия представителей территориального общественного самоуправления, для знакомства с лучшими наработками», — подчёркивает Надежда Рябикина.

В школе активистов ТОС будут обучать принципам работы в команде, ивент-менеджмента, социального партнёрства, дадут полезные советы, как популяризировать свою деятельность среди населения, привлечь молодёжь.

Также в рамках проекта планируется издать брошюру «Территориальное общественное самоуправление: история развития, лучшие практики, перспективы».