Рассказываем, как в Барнауле пройдёт выставка «Аз.Арт.Сибирь-2021»

В 2021 году она откроется 8 июля в «Титов-Арене».

Фото: «Аз.Арт.Сибирь-2021»

До 30 июля барнаульцы смогут увидеть в комплексе графику, живопись, скульптуру. Работы представят молодые авторы со всех регионов Сибири.

Из Москвы и других регионов России в Барнаул приедут ведущие эксперты в области изобразительного искусства и искусствоведения. После завершения выставки организаторы выпустят альбом-каталог в твёрдом переплёте и крупный издательский пакет.

Открытие выставки «Аз.Арт.Сибирь-2021» состоится у главного входа в комплекс «Титов-Арена» (пр. Социалистический, 93) 8 июля в 16:00. Вход свободный.

К этой выставке традиционно присоединятся галереи, музеи и арт-пространства города с внеконкурсными проектами. Помимо экспозиций гостей ждут мастер-классы, лекции, экскурсии и встречи с художниками.

Фото: «Аз.Арт.Сибирь-2021»

В выставке ещё можно принять участие. Отбор работ для барнаульских художников пройдёт 2 июля в 12:00 в «Титов-Арене». В проекте может участвовать любой график, живописец и скульптор в возрасте от 18 до 35 лет. По итогам выставки художников наградят денежными премиями и дипломами.