Режим работы прививочных пунктов продлили в Барнауле

Поток желающих пройти вакцинацию от COVID-19 увеличился, поэтому меняется режим работы мобильных пунктов.

Фото: Минздрав Алтайского края

Все прививочные кабинеты в поликлиниках принимают пациентов с 8:00 до 20:00, запись производится через «Госуслуги» или по телефону. Если нет возможности записаться в свою поликлинику по месту жительства, можно обратиться в любую другую поликлинику Алтайского края.

С 24 июня с 8:00 до 20:00 начинает работу мобильный комплекс вакцинации на площади Спартака возле магазина «Мария-Ра» (проспект Красноармейский, 4).

С 1 июля мобильный комплекс возле ТЦ «Праздничный» (улица Балтийская, 16) будет также работать с 8:00 до 20:00.

В крупных поликлиниках, где есть потребность и возможность, открываются дополнительные прививочные кабинеты.

Кроме того, ежедневно мобильные комплексы выезжают в 3–4 организации Барнаула для вакцинации организованных коллективов.

Недостатка в вакцине для прививок нет, пишет администрация города. С начала недели в край поступило около 25 тысяч доз «Спутника V», в течение двух дней ожидается поставка ещё 30 тысяч доз. Вся вакцина оперативно распределяется между медицинскими организациями.