В Алтайском крае картами «Мир» пользуются почти 1,2 млн жителей

Как сообщает краевое Министерство экономического развития, на 1 апреля 2021 в крае выдано более 4 млн платёжных карт различных платёжных систем.

Фото: digital-wiki.com

За год их число приросло почти на 5 процентов, причём больше всего выдано карт платёжной системы «Мир» — 1 260 986 штук. Кстати, российская система «Мир» демонстрирует на Алтае самые высокие темпы роста по сравнению с другими платёжными системами.

Доля карт платёжной системы «Мир» в общем объёме выданных карт на территории Алтайского края в первом квартале 2021 года превысила одну треть, увеличив свою долю на рынке за год более чем на 5 процентов.

По данным статистики, картами «Мир» в крае пользуются более 1 млн 174 тысяч человек (в 2020 году — 1 млн 147 тысяч человек). Растёт и доля операций по получению наличных денежных средств, а также по оплате товаров и услуг, совершённых по картам «Мир». В I квартале 2021 года их доля от общего объёма операций по получению наличных денежных средств, совершённых по картам, выданным на территории края, составила более трети всех безналичных транзакций.