В Барнауле на улице Энтузиастов изменят организацию дорожного движения

Изменения будут тестовыми.
С 9 июля 2021 года в Барнауле на улице Энтузиастов в районе пересечения с улицей Попова при движении от улицы Солнечная Поляна изменят организацию дорожного движения.
На этом участке будет отключена правоповоротная секция, а движение по полосам будет осуществляться следующим образом:
Изменения необходимы для повышения пропускной способности улицы Энтузиастов в связи с активной жилой застройкой в этой части города.
Если изменения положительно повлияют на пропускную способность, такая организация дорожного движения сохранится на постоянной основе, пишет пресс-служба мэрии.