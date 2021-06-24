Вячеслав Франк обратился к барнаульцам о соблюдении ограничений и вакцинировании

Уважаемые жители Барнаула!

Последние несколько недель в Алтайском крае и краевой столице ежедневно растёт число заболевших коронавирусом. Мы входим в третью волну пандемии. В регионе по рекомендации Роспотребнадзора вновь вводятся ограничения, продолжает действовать масочный режим, разворачиваются места для заболевших в госпиталях. По информации медиков вирус ведёт себя иначе, меняется течение болезни. Изменилась и группа риска, среди заболевших всё больше людей трудоспособного возраста и молодёжи — около 40%.

В складывающейся ситуации я прошу вас проявить максимум ответственности и самодисциплины, неукоснительно следовать всем рекомендациям Роспотребнадзора, соблюдать действующие ограничения и пройти вакцинацию. Для этого в городе созданы необходимые условия: продлено время работы прививочных кабинетов в поликлиниках, работают мобильные пункты вакцинации, проводится выездная вакцинация в организациях.

Уважаемые руководители предприятий и организаций, сегодня во многом от вашей позиции зависит здоровье людей в ваших коллективах. Я прошу вас обеспечить эпидемиологическую безопасность на рабочих местах, предусмотреть меры поощрения работников, прошедших вакцинацию. Таким образом мы сможем сохранить здоровье людей.

Дорогие земляки, ещё раз прошу вас со всей ответственностью отнестись к складывающейся ситуации. Берегите своё здоровье и здоровье своих близких!