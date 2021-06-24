Житель Алтайского края получил 15 лет лишения свободы за убийство собутыльника

Он также пытался убить ещё двух знакомых.

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Днём 13 сентября 2020 года 62-летний осуждённый принимал у себя дома в одном из сел Усть-Пристанского района гостей. В ходе распития спиртного между ними произошёл конфликт по незначительному поводу. В результате мужчина, взяв кухонный нож, нанес гостям множественные удары в жизненно важные органы. 38-летний местный житель скончался на месте происшествия, а женщине и мужчине удалось скрыться от нападавшего.

В ходе расследования уголовного дела мужчина вину в содеянном не признал. Однако суд, приняв во внимание все доводы следствия, признал подсудимого виновным и назначил ему наказание за совершение двух преступлений, с учётом непогашенной судимости за аналогичное преступление, в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима с ограничением свободы сроком 1 год 9 месяцев, передаёт СУ СКР по Алтайскому краю.