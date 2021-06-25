Алтайский край лучше всех подготовился к маркировке молочной продукции

Как сообщали в краевом правительстве, наш край возглавил топ-10 регионов по присоединению к маркировке молочной продукции в Сибирском федеральном округе.

Александр Большаков

Фото: Андрей Кравцов

К настоящему времени в «Честном ЗНАКе» зарегистрированы 424 компании, в том числе 66 производителей из Алтайского края. Между тем федеральные Минпромторг и Минсельхоз обязали субъекты РФ обеспечить регистрацию всех участников оборота до 1 июля, а до 1 августа — оснащение производителей необходимым оборудованием для маркировки

Инициаторы нововведения поясняют, что маркировка позволит повысить конкурентоспособность местных производителей как в регионе, так и за его пределами. А в целом для потребителей система предоставляет возможность убедиться в достоверности информации о месте производства и производителе продукции.

— Сегодня в Алтайском крае к системе маркировки подключились 57 из 87 компаний и 9 из 25 индивидуальных предпринимателей, — сообщает начальник краевого Управления по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям Александр Большаков.