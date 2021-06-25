Барнаульские школьники прошли в финал конкурса «Большая перемена»

Шесть лучших учеников представят Барнаул на Всероссийском конкурсе в «Артеке».

Фото: canva.com

15 июня завершилась регистрация на второй сезон Всероссийского конкурса «Большая перемена», старт которого был поддержан президентом России Владимиром Путиным.

На конкурс подали заявки более 5000 учащихся 5–10 классов из школ Барнаула. Конкурсный отбор осуществлялся на основе единого общероссийского рейтинга по итогам дистанционного этапа.

«В финал прошли шестеро юных барнаульцев из гимназий № 5, 42, 45, школ № 107 и 126. Они поедут в Международный детский центр «Артек», сообщает пресс-служба администрации Барнаула.

Финал конкурса среди учеников 5–7 классов состоится с 4 по 24 июля.

