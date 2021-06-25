Барнаульский лицей № 73 стал победителем всероссийского конкурса «Школа года – 2021»

Конкурс проводился на базе открытой публичной выставочной интернет-площадки ШколаИнновацийРФ.
В прошедшем учебном году лицей № 73 принял участие во Всероссийском смотре-конкурсе образовательных организаций «Школа года — 2021» и стал лауреатом–победителем.
По информации официального сайта города, при подведении итогов и определении списка победителей и призёров учитывались такие показатели, как результаты ЕГЭ выпускников, показатели развития познавательных и творческих способностей учащихся, укрепления здоровья школьников, приобщения учащихся к общечеловеческим ценностям, развития художественно-эстетического восприятия у школьников, взаимодействия образовательной организации с родителями, ориентированность на гуманистические ценности. А также полнота, эстетичность, красочность и оригинальность оформления электронного выставочного стенда школы.
Лицей № 73 соответствует всем перечисленным требованиям и имеет высокий уровень подготовки выпускников к ЕГЭ, а также положительный опыт взаимодействия с родителями, отметили в городском комитете по образованию. Организатором конкурса является редакционная коллегия издательского дома «Федеральные СМИ РФ».
«Участие в конкурсе — это всегда хорошая возможность проявить себя, открыть свои таланты, удовлетворить потребности в самосовершенствовании и, конечно, получить признание», — отметили на странице сайта школы.