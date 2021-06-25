Барнаульской молодёжи предложили реализовать свои идеи на российском уровне

Молодые люди станут авторами программ поддержки молодёжи в разных сферах, начиная от образования и культуры и заканчивая наукой и дорожной инфраструктурой.

Фото: canva.com

«Росмолодежь и АНО «Национальные приоритеты» запустили открытый сбор инициатив, направленных на поддержку молодёжи, для включения во все национальные проекты России», — сообщает пресс-служба администрации Барнаула.



Сбор идей молодых ребят для включения в национальные проекты инициирован Росмолодёжью после послания Президента России Владимира Путина Федеральному Собранию, в ходе которого глава государства дал поручение отразить интересы молодёжи в каждом национальном проекте.

Предложения молодые люди могут направить через сайт «Нацпроекты для молодых!». Подробнее о национальных проектах можно узнать на сайте национальныепроекты.рф.



