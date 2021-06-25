Гребля и футбол. Обзор спортивных событий последних июньских выходных

В заключительный июньский уик-энд основные соревнования проходят на открытом воздухе, и даже дождь этому не помеха.

Фото: Ярослав Махначёв.

В субботу на барнаульском гребном канале пройдёт заключительный день чемпионата Алтайского края по гребле на байдарках и каноэ. Турнир является отборочным соревнованием для формирования сборной команды Алтайского края для участия в летней Спартакиаде молодёжи России до 24 лет, первенстве России и Всероссийских соревнованиях для юниоров до 19 лет. Будет разыграно 84 медали в 28 видах программы. Начало соревнований в 10:00. Место проведения: Барнаул, гребной канал, Новосибирский тракт, 23.

Все выходные в СК «Темп» (1-й Балтийский проезд, 9) будут проходить матчи международного футбольного фестиваля «Локобол-2021 — РЖД» среди команд юношей 2009−2011 годов рождения (межрегиональный финал). В Барнауле за последнюю путёвку на суперфинал фестиваля, который состоится в Москве c 29 июля по 1 августа, спорят шесть команд мальчиков 2009 года рождения. По круговой системе играют «Алтай» (Барнаул), «Иртыш» (Омск), «Кузбасс» (Кемерово), «Рубцовск», «Спартак» (Горно-Алтайск) и «Спартак» СШ «Новосибирск».

Лучших игроков в сборную «Локобола-2021» будет отбирать тренер Академии ФК «Локомотив» Валерий Миллер. Также он проведёт мастер-класс для участников соревнований.

«Локобол» в этом году приурочен к Году науки и технологий в РФ. Для участников турнира в Барнауле разработана специальная познавательная программа — историк, краевед, автор спектаклей об истории Барнаула Константин Борнеман расскажет о российском изобретателе Иване Ползунове. В субботу матчи начинаются с 9:00, в воскресенье — с 8:00.

Помимо этого, 27 июня в Барнауле состоятся два важных матча первого этапа футбольного первенства России среди любительских команд (зона «Сибирь»). Так, на стадионе СШОР А. Смертина (ул. Энтузиастов, 12в) сыграют барнаульский «Алтай» и рубцовское «Торпедо», начало в 17:00.

В другой группе на стадионе «Полимер» (ул. Малахова, 177б) сыграют хозяева, «Полимер», и «Темп», эта игра станет решающей в борьбе за выход в следующую стадию турнира. В этой группе лидирует ФСК «Распадская» (девять очков), «Темп» занимает второе место (шесть очков), на третьем — «Полимер» (пять очков), замыкает квартет бийский «Строитель» (четыре очка). В следующую стадию проходят три лучшие команды. Матч «Полимера» и «Темпа» начнется в 19:00. Вход на все игры свободный.