Краеведческий музей участвовал в «Дне сибирского поля»

На площадке Межрегионального агропромышленного форума «День сибирского поля – 2021» проходила выездная выставка «Алтай целинный».

Фото: краеведческий музей

Максимально насыщенными были экспозиции агропромышленного форума, который состоялся в Павловском районе. Участники и гости мероприятий не только знакомились со всем спектром предложений для ведения современного аграрного производства, но и получили возможность узнать об истории освоения целинных земель Алтайского края.

В экспозиции выездной выставки «Алтай целинный» участники агрофорума смогли увидеть интерьер вагончика — временного жилья первоцелинников, приехавших на Алтай в 1954 году, воссозданный благодаря документальным фильмам и фотографиям того периода.



Нехитрый быт покорителей целины состоял из простой мебели, сколоченной из досок, предметов первой необходимости, посуды, скромной одежды. Фотографии, представленные на выставке, рассказали о приезде первых целинников на Алтай 28 февраля 1954 года, о трудовых буднях и минутах отдыха в поле.