На Алтае подводят первые итоги ЕГЭ

Сегодня завершается основной период проведения единого государственного экзамена в Алтайском крае.

Фото: minobr.ru

Как сообщает краевое Министерство образования и науки, в этом году единые госэкзамены (ЕГЭ) сдавали около 10 тысяч человек, а в качестве организаторов и специалистов привлечено более 5 тыс. человек.

24 и 25 июня школьники сдают последний экзамен. Впервые в этом году экзамен по информатике и ИКТ (информационно-коммуникационные технологии) проходит в компьютерной форме. Его планируют сдавать около 1400 школьников региона. Для качественного проведения экзамена обновлено оборудование, закуплены около 600 новых компьютеров.

Между тем образовательные власти региона уже подводят предварительные итоги экзаменационной кампании в Алтайском крае в этом году.

— В 2021 году ЕГЭ в Алтайском крае проводится с учётом всех рекомендаций, данных Роспотребнадзором и Рособрнадзором. Благодаря слаженной работе всех заинтересованных лиц экзамены проходят без серьёзных нарушений. Полученные результаты по химии, географии, русскому языку сопоставимы с результатами прошлого года. По литературе и профильной математике наблюдается положительная динамика. Причём по математике более чем на 2 балла. Школьники Алтайского края всегда неплохо сдают информатику. Очень надеемся, что и в этом году будут стобалльники, — рассказала заместитель министра образования и науки Лариса Терновая.

На сегодняшний день максимальный результат в 100 баллов получили 44 участника ЕГЭ.

По фактам нарушения Порядка проведения ЕГЭ составлены протоколы об административных правонарушениях в отношении 8 участников. Их результаты ЕГЭ аннулированы без права пересдачи в 2021 году.

В дополнительный период ЕГЭ экзамены пройдут 12, 13 и 14 июля, а также в резервный день — 17 июля. Этот период предусмотрен для тех, кто пропустил прохождение ЕГЭ в основной период, уважительную причину пропуска участники должны будут подтвердить документально.