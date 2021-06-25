Наша цель — достроить дома: глава Барнаула провёл встречу с дольщиками ЖК «Парковый»

Во встрече, которая прошла накануне вечером в ДК города Барнаула, приняли участие представители инспекции строительного и жилищного надзора Алтайского края, УМВД РФ по городу Барнаулу, Алтайского отделения ПАО Сбербанк, Барнаульской городской Думы, заместители главы города, представители Общественной палаты, руководители органов местного самоуправления города, подрядной организации, участники долевого строительства (более 50 человек).

Глава города Вячеслав Франк подробно рассказал участникам встречи о том, какие меры предпринимаются администрацией города по достройке жилого комплекса. Он напомнил, что прекращено дело о банкротстве «Барнаулкапстроя», ведётся работа по возобновлению кредитного финансирования для завершения строительства объекта в целом. Определён перечень имущества, в отношении которого Сбербанком планируется принять решение о возможности использования его в качестве залога.

Учитывая высказывания части дольщиков о необходимости сохранения подземной парковки, было принято решение рассмотреть два варианта строительства парковочного узла. Также в ходе общения с участниками долевого строительства были подробно разъяснены изменения в проекте, а также обозначены возможные риски при реализации того или иного пути достройки жилого комплекса.

Подводя итог совещания, глава города Вячеслав Франк сообщил, что на сегодняшний день завершается строительство третьей блок-секции, её сдача запланирована на сентябрь.