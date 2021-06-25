Одну из улиц временно перекроют в Барнауле

Ограничения на улице Чкалова будут действовать две с половиной недели.

Фото: rb7.ru

По данным официального сайта Барнаула, с 8:00 25 июня до 22:00 12 июля 2021 года в Барнауле будет закрыто движение автомобильного транспорта по всей ширине проезжей части улицы Чкалова, от здания № 64 на проспекте Красноармейском до здания № 89 на улице Чкалова. Это связано с проведением аварийных работ по перевооружению участка тепловой сети.

Участников дорожного движения просят быть внимательными на указанном участке улично-дорожной сети и по возможности заранее выбирать маршруты объезда.