Крупную партию героина перехватили в Алтайском крае

Жительница Новосибирска собиралась сбыть в Барнауле около 350 граммов героина.

Фото: 22.мвд.рф

Сотрудники группы по контролю за оборотом наркотиков управления МВД России по городу Барнаулу, сообщает ГУ МВД РФ по Алтайскому краю, застигли злоумышленницу в момент создания закладок-тайников на территории Центрального района. 146 свёртков общей массой 80 граммов были найдены и изъяты у подозреваемой при задержании. Проведённое исследование подтвердило, что в них находился героин. Ещё 27 свертков и полиэтиленовый пакет с наркотическими средствами обнаружили в съёмной квартире подозреваемой в Новосибирске. В них тоже оказался героин, общая масса которого составила 270 граммов. Помимо этого, изъяты электронные весы, упаковочный материал и иные предметы.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пунктом «г» части 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Покушение на незаконные производство, сбыт наркотических средств, совершенные в крупном размере». В отношении женщины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.