Соцсети: трамвай протаранил легковой автомобиль

Об аварии сообщили подписчики паблика «Инцидент Барнаул».

Фото: сообщество “Инцидент Барнаул”

Около 7 утра на Северо-Западной произошло ДТП с участием трамвая и легкового автомобиля. О пострадавших не сообщается. Информацией поделился участник сообщества «Индицент Барнаул» Денис.

Подписчики сообщества, как водится, принялись горячо обсуждать происшествие, взбодрившее всех пятничным утром. Под раздачу попал водитель трамвая, «который мог бы остановиться и не давить 27 тоннами полторы». На что адекватные и грамотные водители-подписчики ответили словами инспекторов ГИБДД: «В трамвае люди, что сделает водитель — допустит падение пассажира при резком торможении или ударит авто?!»

Будьте осторожны на дорогах, пятница — последний рабочий день, все в предвкушении выходных, и дорожная ситуация может быть непростой.