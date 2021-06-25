Солнце — на зиму, а лето — на жару: народные приметы на 25 июня

В народном календаре 25 июня — Пётр Солнцеворот, Пётр Поворот, Капустник, Рыболов. По приметам, с этого дня солнце поворачивает на зиму, а лето — на жару.

Фото: w-dog.ru

В народном сознании этот день, а не 22 июня считался самым длинным в году. После него солнце «на зиму поворачивает» Хотя, судя по сибирской погоде, в сторону зимы у нас всё резко повернулось уже с начала недели — с 21 июня!

В день Петра Поворота солнце укорачивает ход, а месяц идёт на прибыль. На Руси к солнцу с давних пор относились с почтением. Его считали не просто небесным светилом, а всевидящим оком Господа или окном, через которое Бог смотрит на землю. По другой легенде, солнце — колесо от колесницы, на которой ездил Илья-пророк по небу. В некоторых местах верили, что ангелы на своих крыльях поднимают солнце на небо.

Даже с приходом христианства наши предки не перестали поклоняться солнцу. Во время восхода мужчины, сняв шапки, крестились на солнце, к нему обращались с просьбами и мольбами при совершении различных сельскохозяйственных работ.

В день Петра Солнцеворота наши предки славили солнце. Они взбирались на самый высокий холм и обращались к светилу с мольбами и приветствием: его благодарили за тепло и свет, просили подарить больше солнечных дней. Во время обряда пели песни, восхваляющие небесное светило. Может, мы тоже споём, а то очень хочется тепла!

Фото: fotokto.ru

В этот день обязательно ходили на рыбалку и готовили рыбные блюда, в первую очередь уху. В старые времена так называли любой наваристый суп — рыбный, куриный, мясной. Но со временем ухой стали называть только рыбный.

Фото: fotokto.ru

Со дня Петра Солнцеворота начиналась прополка хлебных злаков. Сорняки косили, а чаще вырывали руками. На этот счёт есть и поговорки:

Походишь рабой, а поешь госпожой.

Поле полоть, руки колоть, а не полоть, так и хлеба не молоть.

Народные приметы

Солнечно в Петров день — к зелёному покосу. Если идёт дождь, то покос мокрый будет.

К ночи появилось много росы и туман — в ближайшие дни установится хорошая погода.

Ясный Млечный Путь — к солнечному дню.

Ласточки и стрижи высоко летают — к вёдру, низко — к дождю.

Цапли на сухих возвышенностях собираются — к ненастью.

Если дождевые тучи кажутся беловатыми, то возможен град.

В садах много белок появилось — к дождливому году.

Сон с 24 на 25 мая исполнится в течение недели. Даже если вам приснилось что-то страшное, не волнуйтесь — ничего плохого не произойдёт.