Сотни барнаульских семей смогли улучшить качество жизни благодаря соцконтракту

С 2021 года существенно возрастает сумма, направленная на поддержку жителей города по программе социального контракта. Это один из ключевых механизмов борьбы с бедностью. Какую помощь удастся получить по соцконтракту и кто может на неё рассчитывать?

Денис Полохов благодаря соцконтракту занимается любимым делом и имеет постоянный источник дохода. Фото: Андрей Чурилов

Своё дело

Работа с деревом для инженера-механика Дениса Полохова всегда была любимым делом. К рождению дочери он сам смастерил ей резную кроватку. Понемногу после работы изготавливал небольшие предметы мебели для семьи, выполнял мелкие заказы. Весной прошлого года из-за пандемии Денис остался без официальной работы, жена находилась в отпуске по уходу за ребёнком, и семья фактически оказалась без источника доходов. Супруга случайно увидела в интернете информацию о социальном контракте, по которому государство выделяет безвозмездную финансовую помощь до 250 тыс. рублей на открытие собственного дела. Так мечта об открытии собственной столярной мастерской по изготовлению детской мебели приобрела реальные очертания.

— В соцзащите по телефону объяснили, какие требуются документы, как написать бизнес-план, как составить смету для реализации проекта, — рассказывает Денис. — Это мой первый предпринимательский опыт, но в интернете много информации, и о столярном деле я знал достаточно. В соцзащите помогли подкорректировать бизнес-план, и вообще специалисты сопровождали на протяжении всего периода. Документы приняли со второго раза, а уже через неделю наш проект одобрили и довольно скоро перевели средства.

Семья получила максимально возможную сумму для реализации соцконтракта — 250 тыс. рублей. Денис зарегистрировался в качестве самозанятого — под все условия он подходил: нет наёмных сотрудников, годовой доход не более 2,4 млн рублей. А ставка налога на профессиональный доход всего 4% — при заказах для физических лиц, и 6% — для юридических.

— На выделенные средства приобрёл оборудование, причём поставщик сделал приличную скидку, поэтому удалось купить станки классом чуть выше, чем планировал изначально, — продолжает Денис. — В мае оборудовал мастерскую, а в июне выпустил первое изделие. Работа есть, я занимаюсь любимым делом, и уже не так страшно думать о завтрашнем дне.

Стимул к действию

При заключении социального контракта приоритетное право отдаётся семьям с детьми, чей доход ниже прожиточного уровня в регионе.

— Отличие данного вида социальной помощи от других в том, что он стимулирует граждан к активным действиям по выходу на уровень самообеспечения, — поясняет начальник отдела адресной социальной помощи Управления соцзащиты населения по Барнаулу Оксана Смолкина. — Если раньше материальная помощь была разовая, то соцконтракт заключается на минимальный срок от трёх месяцев, и выплата существенная, она действительно может помочь малоимущей семье сделать старт по выходу из безденежья.

То есть в большинстве случаев в рамках контракта предоставляются не материальные блага, а возможности для их получения. Это может быть помощь в открытии собственного дела, развитии подсобного хозяйства, поиске работы или иные цели. Максимальный срок, на который подписывается документ, — 12 месяцев.

В Барнауле наиболее востребованным направлением является помощь в поиске работы — социальный контракт заключается сроком не более девяти месяцев с обязательной постановкой на учёт в Центр занятости населения в качестве соискателя. И пока человек ищет варианты, в течение месяца после заключения социального контракта и ещё трёх месяцев после трудоустройства он получает ежемесячную выплату в 11 190 рублей.

У жителей пригорода пользуется спросом помощь в развитии личного подсобного хозяйства — социальный контракт заключается на шесть месяцев. Выделяется денежная помощь до 100 тыс. рублей. Средства могут быть направлены на необходимые для хозяйства товары. Так, многодетная семья Черванёвых благодаря соглашению приобрела куриц, корм, стройматериалы для возведения подсобного помещения.

— Хозяйство больше рассчитано для собственного потребления, 1 сообщает Лариса Черванёва. — Семья у нас большая — четверо сыновей: старшему 13 лет, младшим двойняшкам по три. Домашнее мясо и яйцо сэкономят семейный бюджет. В перспективе планируем приобрести инкубатор, расширить хозпостройку и реализовывать цыплят и яйца.

Лариса заверяет, что собрать пакет документов для предоставления в соцзащиту недолго. За один вечер она составила смету — изучила информацию о ценах на интернет-ресурсах. Положительное решение получила довольно быстро. Хозяйство кудахчет и кукарекает в их дворе уже второй месяц.

Не только про деньги

Однако социальный контракт — это не только про деньги, для семьи разрабатывается индивидуальная программа по выходу из кризиса. В неё входят мероприятия не только по достижению материального благополучия, но и психологического равновесия в семье, если это требуется. Многодетная семья Каркавиных жила достаточно благополучно. Муж с собственной бригадой занимался строительством, участвовал в возведении школ, больниц, детских садов. Однако с пандемией заказов стало всё меньше, не говоря уж о масштабных проектах.

— С рождением третьего ребёнка стало ещё труднее, — говорит Юлия. — От подруги узнала о социальном контракте, они заключили на ведение личного подсобного хозяйства в деревне. В нашем случае подходило направление «на иные цели», то есть на закрытие нужд семьи, учитывая мой отпуск по уходу за ребёнком и отсутствие постоянного дохода у супруга.

В данном случае семье необходимо подтвердить факт нахождения в трудной жизненной ситуации, а главное — показать активное стремление к выходу из неё. Каркавиным объяснили, что для участия в программе у мужа должен быть официальный доход или статус безработного. Он встал на учёт в службу занятости, занялся поиском постоянной работы, и семья заключила социальный контракт на три месяца. По нему им выплачивается ежемесячная помощь в 11 190 рублей, предназначенная на покупку товаров первой необходимости, одежды, обуви, лекарств. В отличие от других мер соцподдержки по контракту необходимо отчитаться за траты.

— Кроме того, нам предложили принять участие в программе «Семейный навигатор», которая на многое открыла нам глаза, – признается Юлия. — Это работа с психологом на предмет взаимоотношений в семье, развития ребёнка. Как раз начались проблемы со старшим сыном в связи с переходным возрастом, ходили на занятия все вместе. Разобрали много вопросов и претензий друг к другу, нашли подход к сыну. Муж сейчас проходит стажировку. Планируем позже оформить ИП или ООО и снова обратиться к социальному контракту уже для развития своего дела.

Напомним: в 2020 году Алтайский край вошёл в число регионов, где отрабатывался пилотный проект по оказанию помощи на основании социального контракта. Как рассказали в УСЗН по Барнаулу, в 2020 году было заключено 298 социальных контрактов на общую сумму более 21 млн рублей. В 2021 году на эти цели выделены федеральные и краевые средства — 51 млн рублей. Планируется, что будет заключено более тысячи социальных контрактов.