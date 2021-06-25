Тепленькая пошла: в краны горожан вернулась горячая вода

Фото: fotokto.ru

В Барнауле завершился третий этап гидравлических испытаний

24 июня в Барнауле завершились испытания тепловых сетей на плотность и прочность по контуру магистрали М-33 Барнаульской ТЭЦ-3 СГК, сообщает официальный сайт города.

За время опрессовки энергетики проверили 180 км трубопроводов и выявили 36 повреждений.

В настоящее время горячая вода подана всем потребителям.





С 15 по 24 июня по контуру магистрали М-33 Барнаульской ТЭЦ-3 проходили испытания при повышенном давлении теплоносителя в трубопроводах. Порядка 70 тысяч жителей получили горячую воду раньше заявленного срока, так как на трубопроводах, подводящих ресурс к их домам, были устранены все повреждения, – сообщают в Сибирской генерирующей компании.



В ходе третьего этапа испытаний 24 повреждения были найдены на внутриквартальных тепловых сетях, остальные 12 — дефекты магистральных трубопроводов. По информации на 25 июня, 23 повреждения из обнаруженных уже устранены, оставшиеся 13 не влияют на подачу горячей воды жителям и будут устранены в ближайшее время. Всего по итогам трех этапов гидравлических испытаний обнаружено 177 повреждений.



Следующий этап испытаний пройдет по контуру магистрали М-32 Барнаульской ТЭЦ-3 с 28 июня по 7 июля.