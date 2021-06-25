В Алтайском крае мужчина украл 200 тысяч и проиграл их, делая ставки в букмекерских конторах

Всего он проиграл 600 тысяч рублей.
С сообщением о пропаже 200 тысяч рублей из сейфа в служебном помещении в полицию обратился директор одного из магазинов крупной торговой сети.Правоохранители быстро установили личность подозреваемого в краже. Им оказался мужчина 1982 года рождения, который работает управляющим данной розничной сети.
Как пояснил задержанный, деньги он проиграл, делая ставки в букмекерских конторах на спортивные мероприятия. Остановиться мужчина смог, когда проиграл не только личные, но и похищенные деньги, всего сумма проигрыша составила около 600 тысяч рублей. Оставшиеся 32 тысячи у него изъяли с личной банковской карты.
Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, пишет ГУ МВД России по Алтайскому краю.