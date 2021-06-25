В Барнауле на улице Энтузиастов изменят организацию дорожного движения

Изменения будут тестовыми.

С 9 июля 2021 года в Барнауле на улице Энтузиастов в районе пересечения с улицей Попова при движении от улицы Солнечная поляна изменят организацию дорожного движения.

На этом участке будет отключена правоповоротная секция, а движение по полосам будет осуществляться следующим образом:

с левой полосы — только прямо;

с правой полосы — прямо и направо.

Изменения необходимы для повышения пропускной способности улицы Энтузиастов в связи с активной жилой застройкой в этой части города.

Если изменения положительно повлияют на пропускную способность, такая организация дорожного движения сохранится на постоянной основе, пишет пресс-служба мэрии.