В Барнауле открылась выставка образовательной робототехники

Участниками выставки стали школьники, их родители и педагоги из Барнаула, Бийска, Заринска, с. Поспелиха.

Фото: asu.ru

Как сообщает Управление информации и медиакоммуникаций Алтайского государственного университета (АлтГУ), открывшаяся 24 июня в краевом центре выставка является частью программы X Международного форума «Электронная неделя на Алтае —2021», а её участниками стали школьники из Барнаула и других территорий края.

Здесь представлены новые робототехнические конструкторы и уникальные модели роботов, а также ряд других интересных направлений выставки, прошёл футбольный матч между созданными руками школьников машинами. В программе выставки был организован и круглый стол для педагогов и всех заинтересованных по теме развития робототехники и технологий в Алтайском крае и за его пределами.