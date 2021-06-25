В России могут ввести штрафы за брошенных животных

За выброшенное на улицу домашнее животное могут начать штрафовать в размере до 30 тысяч рублей, а за установленный факт жестокого обращения с животными владельца могут наказать и на 100 тысяч рублей.

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Ужесточить ответственность за содержание животных предложили глава Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов и председатель Комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Отзыв правительства на законопроект ожидается до 28 июня, сообщает «Российская газета».

Также предлагается ввести штрафы за нарушения при обращении с животными в приютах, цирках, зоопарках. Необходимо, как считает Бурматов, штрафовать и так называемых пляжных фотографов, которые заполонили все набережные во всех курортных городах, а по сути издеваются над животными. В свою очередь в Общественной палате России считают, что штрафы начнут работать только при условии обязательного чипирования животных. Без этого найти реальных владельцев практически невозможно.

Напомним, соцсети приютов переполнены сообщениями о брошенных и искалеченных животных, которых волонтёры подбирают на улицах и вдоль трасс, забирают в ветклиниках, куда их привозят на усыпление, не желая тратиться на дорогостоящее лечение. Только благодаря пожертвованиям неравнодушных и личным средствам владельцев приютов у таких животных есть шанс на достойную жизнь. А те, кто калечит и бросает животных, выходят сухими из воды. Возможно, новый закон станет для таких людей сдерживающим фактором.