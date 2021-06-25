Выходные в парках города: какие концерты, праздники и розыгрыши призов ждут барнаульцев 26–27 июня

Несмотря на нежаркую погоду за окном, городские парки продолжают радовать горожан культурно-массовыми мероприятиями.

Фото: «Вечерний Барнаул»

В субботу, 26 июня, в парке «Центральный» (пр. Социалистический, 11) состоится городской праздник, посвящённый Дню молодёжи. По информации официального сайта города, частью праздничной программы станет открытие зональной городской студенческой стройки «Барнаул–2021». В этом году участие в проекте принимают девять отрядов общей численностью 135 человек. Студенческие строительные и экологические отряды будут строить и ремонтировать дороги, заниматься благоустройством территорий, работать в цехах на заводах. Традиционно среди отрядов пройдут спортивные соревнования, состоится творческий фестиваль, конкурс фотографий и видеороликов, конкурс касок, отрядных лагерей и многое другое. По итогам V зональной городской студенческой стройки будут определены лучшие отряды по производственным и комиссарским показателям, лучшему отряду по совокупности показателей вручат знамя стройки.

Гости парка смогут также посмотреть выступление команд КВН из Барнаула и Заринска, которые поборются за летний кубок Барнаульской Лиги КВН. Для детей будет организована анимационная программа.

Фото: парк «Центральный»

В рамках праздника состоится отборочный этап конкурса «Мисс Барнаул». На нём определятся участницы финального этапа, который пройдёт в День города на главной сценической площадке.

Также на сцене парка самые активные представители барнаульской молодёжи получат награды.

Концертную программу представят творческие молодёжные коллективы краевой столицы. Начало праздника в 12:00. Мероприятие пройдёт с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности.

26 июня с 13:00 до 14:00 семейный парк развлечений «Солнечный ветер» (пр. Ленина, 152в) приглашает погрузиться в волшебную атмосферу живой музыки и знакомых с детства произведений. Свой концерт «Любимые мелодии для вас» на главной сцене парка представит Барнаульский духовой оркестр. За годы творческой деятельности коллектив оркестра завоевал большую аудиторию постоянных слушателей, которая с интересом следит за его выступлениями на различных площадках. Оркестр регулярно принимает участие в проведении городских и краевых праздников, ежегодно готовит до 25 новых концертных программ, радуя своим творчеством аудиторию. Высокий уровень мастерства и профессионализма Барнаульского духового оркестра подтверждается его участием во Всероссийских и международных фестивалях-конкурсах.

В этот же день с 14:00 до 15:00 гостей парка порадует концерт «Остров мечты» театра песни «Звенящая капель». В репертуаре коллектива произведения разных композиторских школ и направлений — от современных песенных композиций до джазовых обработок на разных языках. Яркие вокальные данные, увлечённость — всё это делает каждое появление исполнителей на сцене незабываемым.

Среди аттракционов парка появилась новинка для малышей с трёх лет — «Грузовички». Дети могут почувствовать себя на этом аттракционе настоящими водителями больших и красивых машин! Родительское сопровождение малышей на карусели «Грузовички» —бесплатное.

27 июня, в воскресенье, с 14:00 до 17:00 парк приглашает на концерт творческих коллективов «Здесь зажигаются звезды». В нём примут участие ансамбль русского танца «Светлячки», студия эстрадного вокала «Счастливые люди», вокальная студии «ЛиберСтиль», студия циркового искусства «Эквилибриум», музыкальное пространство «Как по нотам», цирковая студия «Арлекино», Театр моды и танца «Юнис». Гостей парка ждёт яркое творческое попурри от лучших коллективов Барнаула.

Праздник будет безопасным. На территории парка в полном объёме соблюдаются противоковидные меры: на каждом аттракционе размещены дезинфицирующие жидкости для обработки рук и жидкости для обработки поверхностей, которыми регулярно обрабатываются аттракционы. Все установленные в парке аттракционы проходят ежедневную проверку перед открытием, а территория обработана от насекомых.

27 июня в 9:30 Федерация тайцзицюань Алтайского края приглашает всех на социальные бесплатные занятия в парке «Изумрудный». Если вы хотите приобрести хорошую физическую форму, гибкие суставы и снова почувствовать себя молодым, занятия китайской оздоровительной гимнастикой — то, что вам нужно. Вы познакомитесь с видами китайской оздоровительной гимнастики тайцзицюань и цигун, научитесь чувствовать свое тело и укрепите дыхательную, сердечно-сосудистую системы. Ограничений по здоровью и возрасту нет, занятия подходят в том числе для инвалидов-колясочников. С собой необходимо взять удобную форму, обувь и воду. Всех желающих ждут в парке, на полянке около амфитеатра.

27 июня в 13:00 барнаульский зоопарк (Энтузиастов, 10а) приглашает на традиционный розыгрыш ценных призов среди посетителей зоопарка. Розыгрыш проводится по билетам в зоопарк, приобретённым 27 июня. Главный приз — стиральная машина, также участников розыгрыша ждёт приз-сюрприз от директора зоопарка Сергея Писарева. Не упустите возможность увидеть харизматичных и довольных жизнью животных барнаульского зоопарка и испытать госпожу Удачу!

27 июня в День молодёжи парк «Лесная сказка» (Энтузиастов, 10а) соберет самых талантливых и ярких танцоров на фестиваль уличных и современных танцев Summer energy. С 16:00 танцоры, танцевальные команды и группы разных стилей и направлений представят свои показательные номера.

Фото: fotokto.ru

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