Жительница Барнаула решила очистить деньги от «плохой энергетики» и осталась без средств

Магический обряд стоил доверчивой горожанке более 800 тысяч рублей.

Фото: rodogoria.com

43-летняя жительница краевой столицы обратилась в отдел полиции по Индустриальному району УМВД России по городу Барнаулу с заявлением о похищении у неё 813 000 рублей, сообщает сайт ГУ МВД РФ по Алтайскому краю.

Полицейским она рассказала, что долгое время не могла продать квартиру и решила прибегнуть к магическим обрядам и ритуалам, чтобы привлечь удачу. В социальной сети пострадавшая нашла аккаунт специалистки по ясновидению, обещавшей решить любые проблемы. По мере дистанционного общения потерпевшей удалось продать квартиру. Свою удачу она связала с советами гадалки и поспешила поделиться хорошими новостями. Но ясновидящая сообщила, что полученные деньги от продажи квартиры необходимо очистить от «плохой энергетики», чтобы в дальнейшем они не принесли несчастье. Впечатлённая мистическими способностями помощницы, заявительница без тени сомнений перевела ей средства, полученные от продажи жилья. Всего потерпевшая сделала 15 переводов различными суммами на карту незнакомки. Когда работа по «очистке средств» затянулась, жительница Барнаула позвонила специалистке магических сил и узнала, что силы в борьбе с негативной энергией оказались неравны, ясновидящая тяжело заболела. Спустя какое-то время доверчивая горожанка вновь позвонила, и ей сообщили, что ясновидящая «скончалась». Тогда женщина поняла, что отдала свои деньги мошеннице, и обратилась в полицию. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество, совершённое в крупном размере».