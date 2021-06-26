26 июня в Барнауле будут принимать на переработку раздельный мусор

Мероприятие проводит некоммерческая организация “Мусора.Больше.Нет” при поддержке отдела по охране окружающей среды администрации города.
Экологическую акцию по раздельному сбору отходов проведут в Барнауле 26 июня. Об этом сообщает пресс-центр администрации города.
Стационарный пункт приема вторсырья будет работать с 12:00 – 15:00 ДК Трансмаш по адресу пр Ленина, 152 (рядом с парком “Солнечный ветер”).
Также по нескольким маршрутам организуют работу мобильных точек сбора отходов.
Маршрут №110:00 – 10:40 пос. Южный, Чайковского, 1910:55 – 11:20 Змеиногорский тракт , 104п/111:35 – 12:10 ТРЦ «Гулливер»12:20 – 12:50 Красноармейский, 131
Маршрут №210:00 – 10:30 прос.Комсомольский, 4410:40 – 11:10 ул.Чкалова, 5711:20 – 11:50 ТЦ Россия (прос.Ленина, 71)12:00 – 12:30 парк Изумрудный (со стороны центрального входа)
Маршрут №310:00 – 10:30 прос.Энергетиков, 210:40 – 11:10 ЖК «Балтийская Крепость»11:20 – 12:00 пл.Адмирала Кузнецова, ул.Балтийская, 5312:10 – 12:40 «Квартал 2000» (между домами №7 и13 по ул.Взлетеой)12:55 – 13:25 ТРЦ «Огни»
Маршрут №410:00 – 10:30 пос. Спутник, ул.Кленовая, 810:50 – 11:30 микр. «Дружный»11:40 – 12:10 площадь Народная12:20 – 12:45 парк «Эдельвейс»13:00 – 13:25 ул.Телефонная, 54
Все вторсырье, собранное на акции, будет отправлено в переработку.
О том, что принимают можно узнать на странице организаторов ВКонтакте.