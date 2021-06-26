26 июня в Барнауле будут принимать на переработку раздельный мусор

Мероприятие проводит некоммерческая организация “Мусора.Больше.Нет” при поддержке отдела по охране окружающей среды администрации города.

Фото: “Мусора.Больше.Нет”

Экологическую акцию по раздельному сбору отходов проведут в Барнауле 26 июня. Об этом сообщает пресс-центр администрации города.

Стационарный пункт приема вторсырья будет работать с 12:00 – 15:00 ДК Трансмаш по адресу пр Ленина, 152 (рядом с парком “Солнечный ветер”).

Также по нескольким маршрутам организуют работу мобильных точек сбора отходов.

Маршрут №1

10:00 – 10:40 пос. Южный, Чайковского, 19

10:55 – 11:20 Змеиногорский тракт , 104п/1

11:35 – 12:10 ТРЦ «Гулливер»

12:20 – 12:50 Красноармейский, 131

Маршрут №2

10:00 – 10:30 прос.Комсомольский, 44

10:40 – 11:10 ул.Чкалова, 57

11:20 – 11:50 ТЦ Россия (прос.Ленина, 71)

12:00 – 12:30 парк Изумрудный (со стороны центрального входа)

Маршрут №3

10:00 – 10:30 прос.Энергетиков, 2

10:40 – 11:10 ЖК «Балтийская Крепость»

11:20 – 12:00 пл.Адмирала Кузнецова, ул.Балтийская, 53

12:10 – 12:40 «Квартал 2000» (между домами №7 и13 по ул.Взлетеой)

12:55 – 13:25 ТРЦ «Огни»

Маршрут №4

10:00 – 10:30 пос. Спутник, ул.Кленовая, 8

10:50 – 11:30 микр. «Дружный»

11:40 – 12:10 площадь Народная

12:20 – 12:45 парк «Эдельвейс»

13:00 – 13:25 ул.Телефонная, 54

Все вторсырье, собранное на акции, будет отправлено в переработку.

О том, что принимают можно узнать на странице организаторов ВКонтакте.