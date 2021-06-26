Божественная виртуозность: камерный оркестр «Виртуозы Москвы» дал концерт в Барнауле

Не все пришедшие 23 июня на концерт считали себя поклонниками классической музыки, а ушли в полнейшем восхищении от услышанного.

Фото: «Вечерний Барнаул»

Есть такие артисты, которых хотя бы раз в жизни нужно услышать вживую. Можно сколько угодно слушать исполнение по телевизору, радио, с дисков, но только живьём, когда ты можешь впитать звук музыки или голоса всем телом, ощутить его вибрации, ты поймёшь, в чём разница. До сих пор в моей жизни было только два таких случая — когда я слушала Валентину Толкунову и Людмилу Сенчину, которые с гастролями приезжали в Барнаул. Их невероятные голоса, простота в общении. И, несмотря на преступно малое количество зрителей, они пели для каждого из пришедших так, как в последний раз! Это действительно было откровением и невероятным даром, который они оставили каждому, кто побывал на тех концертах.

И вот очередное откровение — концерт оркестра «Виртуозы Москвы». Сказать, что концерт впечатляющий — значит ничего не сказать. Превосходные музыканты, исполняющие потрясающую настоящую музыку. Концерт был построен на произведениях Эдварда Грига, Йозефа Гайдна, Макса Бруха и Вольфганга Амадея Моцарта.

Фото: «Вечерний Барнаул»

Не считая симфоний Моцарта, которые слушать легко даже тем, кто считает, что классика — это скучно, произведения, которые исполнял оркестр, непростые для восприятия. Это не популярная классика, которая у всех на слуху, а многочастные музыкальные произведения с совершенно разными по интенсивности звучания частями. Но музыканты играют так, что музыка зачаровывает и доставляет невероятное удовольствие.

Мастерство музыкантов вызывает настоящее восхищение. Таким эталонным качеством исполнения, сыгранности, идеальным вкусом интонирования и отточенности мало кто из российских музыкантов обладает. Музыканты не механически исполняют музыку, а живут ею и в ней, они словно часть этой музыки, проводники своих инструментов, которые переговариваются между собой, и этот диалог восхитителен! Ты закрываешь глаза и слышишь их разговоры в мелодии, а главное — понимаешь, о чём они говорят!

Весь зал был наполнен музыкой, она витала вокруг, поднимая зрителей над креслами, как во время левитации. Зал настолько был переполнен этой фантастической атмосферой, что все сидели, затаив дыхание. И уходить никому не хотелось, даже когда отзвучало последнее из заявленных произведений. И хвала музыкантам, они сыграли на два концертных номера больше – Финал дивертисмента ре мажор Моцарта и одно из произведений Астора Пьяцоллы. Те зрители, кто ринулся занимать очередь в гардероб, думая, что концерт окончен, были посрамлены: дирижирующий оркестром в Барнауле гобоист Алексей Уткин пошутил: «Мы понимаем, что вы устали и хотите домой, но мы вам все равно сыграем!»

Кстати, Алексей Уткин, признан специалистами феноменальным солистом. Но не многие, играющие соло, способны играть так, чтобы было видно: этот музыкант может быть солистом. Он исполнил музыкальные трюки, которые придумал создатель оркестра Владимир Спиваков. Когда дирижёр шевелит бровью, а оркестр играет пиццикато, он уходит со сцены, а музыканты продолжают играть в унисон — это потрясающе!

Кто-то скажет, что сегодня оркестр, носящий имя «Виртуозы Москвы», уже не тот оркестр-легенда. Так же, как театр на Таганке или БДТ уже не те театры, с которыми связаны целые эпохи, однако даже после того, как практически весь первый состав остался на ПМЖ в Испании и когда солисты вновь собранного коллектива стали искать себе лучшей доли, Владимир Спиваков вновь собрал коллектив —созвездие ярких дарований. И под ауру этого легендарного оркестра попали все, кто побывал на концерте «Виртуозов Москвы» в Барнауле 23 июня.