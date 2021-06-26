«COVID-вдовцы» начали обирать доверчивых россиян в Сети

В России появился новый вид мошенничества. Причиной стало ухудшение ситуации с коронавирусом по всей стране.

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Надувательство нового типа, связанное с резким ростом заболеваемости COVID-19 в России, появилось в Сети, рассказывает портал «Сибкрай».

Идея не нова. Мошенники взламывают личные страницы пользователей в социальных сетях и отправляют с них друзьям пользователя сообщения о том, что его жена или муж сегодня умерли от коронавируса.

«Сообщения мошенников эмоциональны, но текст клиширован и обезличен («мой дорогой муж…»), так как часто взломщик не знает реального семейного статуса жертвы. Далее злоумышленник либо дожидается, когда собеседник сам предложит помощь, либо просит «скинуть» денег на организацию похорон или поддержку семьи.

Если до сих пор страницы взламывали и рассказывали от имени их владельцев о страшных авариях и других постигших невзгодах, на ликвидацию последствий которых требуются деньги, то теперь тренд мошенников — смерть от ковида.

Аналитики предупреждают, что текст распространяется именно через личные сообщения, чтобы как можно позже подписчики обнаружили взлом страницы. Рекомендация для тех, кто получает такие «горестные письма» одна — перепроверять информацию, прежде чем перечислить деньги профессиональным «COVID-вдовцам».