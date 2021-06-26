Гребле все возрасты покорны. Интервью самого возрастного участника Олимпиады

Технический директор Международной федерации гребли (ICF) болгарин Мартин Маринов, в последние годы регулярно бывающий в Барнауле и благодаря которому наш гребной канал прославился на весь мир, известен как самый старший участник Олимпиады среди мужчин — в 2016 году в Рио-де-Жанейро ему было 48 лет. И тут вдруг новость — во время этапа Кубка мира в Барнауле кто-то сказал, что Маринов собирается ещё на одну Олимпиаду.

Фото: Ярослав Махначёв.

Соревнования — лучшая мотивировка

— Мартин, в Барнауле кто-то обмолвился, что вы собираетесь выступить на Олимпиаде в Париже в 2024 году. Это серьёзно?

— Нет, конечно, это шутка. В Рио я ещё выступал, но с тех пор уже прошло пять лет, а с каждым годом я становлюсь старше. А до Парижа вообще ещё три года.

— Но при этом вы выглядите, будто со спортом не расставались. В каком виде гребля присутствует в вашей жизни?

— Есть каноэ и сапы. Мой сын тоже недавно, после Олимпиады в Рио, начал грести в каноэ. Он футболист, но ему сделали операцию на колене, играть противопоказано, поэтому он встал в лодку. Надеюсь, фамилия Маринов в гребле ещё прозвучит. Ещё у меня есть… Как это по-русски? Внук? Вот, внук, его зовут также, как и меня, Мартин. И я говорю, что его нужно отдавать в каноэ. Гребля — это мой спорт, моя жизнь, моя кровь. И когда есть время, всегда встаю в лодку. У меня тоже были две операции на колене, так что бегать или играть в футбол не могу. Лучше всего, когда я на воде.

— Вы просто тренируетесь или где-то выступаете?

— Выступаю на ветеранских соревнованиях, два раза был чемпионом мира на сапе. Тренироваться просто так неинтересно, лучшая мотивация — это соревнования.

Победил учеников

— В Барнауле многим спортсменам нужна была помощь после финиша, так сильно они выкладывались. Какой была самая тяжёлая гонка у вас?

— То, что спортсмены после гонки без сил, это нормально. Несколько раз был в таком же состоянии на канале в Крылатском. После заезда надо просто полежать на понтоне минут пять-десять, пульс и давление в норму придут. Ещё, помню, тяжёлая гонка была на Олимпиаде в 2004-м. Мне 20 см не хватило для выхода в финал, после полуфинала минут 15 пошевелиться не мог. Кстати, каноистам тяжелее, чем байдарочникам. В байдарке в основном задействованы спина и руки, а в каноэ спортсмен ещё и ногами работает. И после 1000 метров нужен отдых, прежде чем просто что-то сказать.

— Вы впервые выступили на Олимпиаде в 1988 году. Как с тех пор изменилась гребля?

— Тогда были другие лодки, деревянные, шириной раза в два больше, чем нынешние. И нужно было обладать хорошей техникой, чтобы успешно выступать. А сейчас главное — сила и выносливость.

— Это хорошо или плохо?

— Плохо, думаю. Сейчас побеждает тот, кто пашет, талант уже меньшее значение имеет.

— У вас в карьере пять Олимпиад. Они были похожи?

— Нет, все отличались. Разная погода, каналы и так далее. Вообще, Олимпиада — это самое престижное соревнование, но по сравнению с другими — маленькое. На чемпионате мира по гребле тысяча атлетов, а на Олимпиаде всего 240: 120 мужчин и столько же женщин.

— Вы двукратный бронзовый призёр Олимпиады. Чего не хватило, чтобы стать чемпионом?

— Сложно сказать. В 1992 году очень устал на соревнованиях, предшествующих Олимпиаде, и не успел восстановиться. Но в любом случае бронзовая медаль — лучше, чем ничего.

— В 2016 году в Рио вы установили рекорд — в 48 лет стали самым возрастным участником Олимпиады. Ехали туда ради этого?

— Нет, это вообще случайно получилось. Я был тренером сборной Китая, мы находились на сборах в Австралии, а у меня есть гражданство этой страны. Там шёл внутренний отбор на Олимпиаду, я подумал, почему бы не попробовать. Ради интереса сел в лодку, на первых соревнованиях проиграл, на вторых — выиграл. И поехал в Рио. А если бы не это, поехал бы туда как тренер сборной Китая. Ещё я в 2008 году, когда был главным тренером сборной в Австралии, выиграл все селекции. Но отдал лицензию другим.

— Как так, тренер обходил своих спортсменов?

— В Австралии очень популярна байдарка, начиная с Олимпиады в Москве с каждых Игр минимум одну медаль спортсмены привозят. А каноэ не так востребовано, спортсменов меньше.

— Вы в гребле со скольки лет?

— С 12. Я хотел грести в байдарке, но тренер сказал, что сначала надо научиться грести с одной стороны, как в каноэ. Я научился, а со второй уже было неохота (смеется. — Прим. авт.).

Киркоров — интересный парень

— Откуда вы так хорошо русский знаете?

— Сначала в школе учил. Потом много раз приезжал на сборы в СССР, и советские спортсмены к нам ездили, была практика. Мой русский не так совершенен, но говорить могу. Правда, делаю это, когда здесь нахожусь, фильмы на русском не смотрю. Провёл бы тут пару недель, стало бы лучше. А ещё знаю английский, понимаю по-сербски, испански, чуть-чуть китайский выучил, когда там работал.

— Вы однажды побеждали в конкурсе «Мистер Болгария». Как туда занесло?

— Жена узнала, что будет конкурс, предложила. Я пошёл и выиграл. Это как с квалификацией на Олимпиаду, случайно.

— Не предлагали потом съёмку в кино, модельную карьеру?

— Предлагали, конечно, в основном рекламные съёмки. Но я спортом был занят, зачем мне это.

— Говорят, вы один из самых популярных людей в Болгарии.

— Может быть. В прошлом году был случай, уже не помню, где именно. Сидел где-то, человек рядом обернулся и говорит: «А ты Мартин Маринов, который медаль с Олимпиады привозил?» 30 лет прошло, а люди помнят.

— В России один из самых известных болгар — Филипп Киркоров. Знакомы с его творчеством?

— Знаком, конечно, слышал несколько песен. В последнее время он в Болгарии несколько раз проводил свои шоу. Интересный парень — певец, образ у него нестандартный.

— Вы в Барнауле бывали много раз. Хоть раз на нашем канале в каноэ вставали?

— Нет, вот думаю сегодня. Хотя стоп, чего это я? В 2018 году вставал.

— И как вода?

— Мокрая (улыбается. — Прим. авт.).