Один фестиваль показал всё многообразие нашего региона

На Яру Любви в селе Косиха 19 июня прошло завершение трехдневного литературного фестиваля Роберта Рождественского. Многочисленные площадки знакомили не только с жизнью нашего земляка, но и с особенностями края.

Фото: Светлана Молоканова

На живописном крутом берегу реки Лосиха в тени деревьев в минувшую субботу собрались почитатели творчества Роберта Рождественского и те, кто просто решил культурно отдохнуть. Здесь для гостей разбили настоящий мини-городок с улицами, площадями и кварталами, каждый из которых отвечал определенным интересам. Кстати, бытует легенда, что родители поэта впервые встретились именно на Яру Любви.

Площадки на любой вкус

Одновременно с разных уголков доносились строки Роберта Ивановича. На главной сцене звучали песни на стихи знаменитого земляка в исполнении лучших голосов региона – это проходит фестиваль «Песни главные есть в судьбе любой». А на другой сцене чтецы со всего края читали любимые стихи поэта. Как говорят организаторы, заявок на эту площадку под названием «Надо собственной жизнью доказать свои стихи» пришло так много, что если бы приняли все, то не хватило бы и суток, чтобы всех отслушать. Рядом расположился Литературный квартал, построенный библиотекой имени Шишкова. Здесь можно было познакомиться с биографией и творчеством писателей-земляков: Вячеслава Шишкова, Леонида Мерзликина, Ивана Шумилова, Михаила Борисова и других. Рядом с экспозицией в честь Александра Родионова мы встретили директора музея «Мир камня» Сергея Бергера, который знакомил гостей не только с историй писателя, – с которым близко дружил, – но и с историей рудного Алтая.

– Раньше на фестиваль я отправлял своих сотрудников, а в этом году захотелось самому вкусить этой творческой атмосферы. Рождественский – это российский бренд, если можно так сказать о человеке. Он пишет просто, но в его словах столько глубины. Каждый раз, когда рука тянется к его сборнику, и читаешь, казалось бы, одни и те же строки, ты находишь все новые и новые смыслы, которые уже по-другому внутри откликаются, – поделился Сергей Иосифович.

В этом году на Яру Любви появилась новая поэтическая площадка для детей – «Алёшкины мысли». Младшее поколение наравне со взрослыми с удовольствием и искренним желанием транслировали свое прочтение знаменитых строк. Также возобновили рок-фестиваль «Товарищ Время», который расположился поодаль от всех основных площадок, так как уж очень он выдался громким.

Направляясь вдоль целой улицы, состоящей из палаток со всевозможными сувенирами и изделиями ручной работы, гости попадали прямиком в сказку. Женский клуб «Матрешечки» из Косихи – уже традиционно ежегодный участник фестиваля. Состоит он из пяти почтенных дам, которые вместе занимаются различным рукоделием, учатся друг у друга, а также проводят мастер-классы для детей. На поляне расположилась русская печь, избушка на курьих ножках, традиционные русские угощения, а также ростовые мягкие куклы различных персонажей народных сказок.

– Кощей Бессмертный, Баба Яга, Леший – это наш родной костяк, и его нужно знать всем, – смеется Марина Филоненко, организатор клуба. На фестиваль в этот день она пришла в народном сарафане и очелье – головном уборе, которое рукодельница сшила буквально накануне.

Еще одним нововведением этого года стало объединение всех площадок с мастер-классами в один «Город мастеров». Любой желающий мог сделать себе куколку-оберег или попробовать создать кусочек ковра на старинном домашнем ткацком станке – это все родная история, которую не только рассказывали на фестивале, но и показывали, и учили ушедшему в прошлое быту.

Еще один так называемый квартал был посвящен традициям разных культур. Вот украинцы поют частушки под гармонь, а напротив уже можно сесть за стол с немцами и отведать их фирменных крендельков.

Среди такого разнообразия площадок выделялась фотозона, которая воссоздавала дух и атмосферу, в которой жил и писал свои стихи Роберт Иванович. Советский ковер, фотографии, плетеные кресла и печатная машинка. А рядом – стол с разными угощениями, которые приготовлены по рецептам семьи Рождественских – пирожки с морской капустой, рыбный пирог, варенье из брусники с грецким орехом, и все это можно попробовать. Кстати, все рецепты гостям предлагали взять с собой, чтобы повторить их дома.

В этот день было место не только культуре, но и спорту. В одном уголке была натянута сетка, и команды из разных районов края состязались в игре в волейбол. Кстати, поговаривают, что Роберт Иванович был прекрасным волейболистом.

Алексей Панюков, председатель комитета по культуре и туризму Косихинского района: «Мы очень гордимся, что на нашей земле родился Роберт Рождественский – человек, чьи строки знает наизусть каждый. Год от года интерес к фестивалю не угасает. Только закончится один и уже приходят вопросы: «А в следующем году будет? А в каком формате? А кто приедет?». Все площадки организованы при участии жителей района и края. Они своими силами привозят, оборудуют зоны и с гордостью показывают гостям, что у нас производят, как мы тут живем, какие традиции храним».

Звездные гости

Традиционно на Рождественские чтения приезжают известные артисты. В этом году волонтером стала московская музыкальная группа «Кватро». В их постоянном репертуаре много песен на стихи нашего земляка. Накануне они дали большой концерт в Барнауле, а на следующий день приехали в Косиху, где им провели экскурсию по Мемориальному музею Роберта Рождественского.

– Для нас большая радость попасть на родину такого великого поэта. Сегодня для нас много откровений, хотя давно знакомы с творчеством Рождественского. Приятно окунуться в эту атмосферу, увидеть личные вещи, которые когда-то он держал в руках, пройти по тем дорогам, где когда-то он ходил. Каждый год на 9 Мая мы поем «Песню о далекой родине», и такие песни – вечные, потому что это настоящее искусство.

Вечером на главной сцене на Яру Любви наградили поэта из Екатеринбурга Андрея Расторгуева, который в прошлом году получил литературную премию имени Роберта Рождественского.

– Признание важности твоего дела для литературы и для людей дает желание уверенно идти дальше и творить, – говорит лауреат. – До меня, как до человека XX века, стихи Рождественского доходили в первую очередь через песни, его строки музыкальны. Те образы и мотивы, что есть у него в поэзии, продуманы до мелочей, очень чувственны и актуальны независимо от времени.

Перед выступлением звездных гостей состоялись литературные чтения современных поэтов. Авторы из других городов России приехали, чтобы поделиться своим творчеством. Так, московский поэт Андрей Коровин приехал в наш регион впервые.

– За последние несколько дней я был в Барнауле, в Горном Алтае, в Косихе. И впитываю каждую минуту энергетику этой удивительной земли. Теперь по своему опыту понимаю, откуда черпали вдохновение и силы замечательные великие люди, которые родились здесь.