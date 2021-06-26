Память княжны Крупенички: народные приметы на 26 июня

В народном календаре 26 июня — Акулина-гречишница, Акулина — чёрные гречихи, Акулина — задери хвосты.

Святую Акулину считали покровительницей и пособницей урожая гречихи — одной из самых распространённых на Руси зерновых культур.

Предполагалось, что с этого дня начинают летать самые злые комары и оводы. Коровы, спасаясь от слепней, комаров и мух, убегали из стада обратно в поселения, где прятались под навесами крыш, и в тени обмахивались хвостами. Такое поведение скотины называлось «быза». Отсюда и получил этот день в народном календаре ещё одно название — Акулина-задери хвосты.

Фото: pixabay.com

Глядя на оводов наши предки гадали об урожае:

крупный овод — колос будет крупный;

мелкий — колос мелкий уродится.

Чтобы от кровососущих насекомых защитить скотину, её выгоняли на пастбище только рано утром, на рассвете, а днём в хлеву держали. Молоко, собранное в день Акулины, считалось вредным для здоровья.

По преданию, молодая и красивая княжна Крупеничка попала в плен к татарам. В отчаянии девушка обратилась к местной колдунье и попросила превратить её в маленькое зёрнышко, чтобы избежать позора и спастись от плена. Ведьма пожалела девушку и превратила её в зерно гречихи, которое выбросила в чистое поле. Из этого зёрнышка вырос необычный колос, зёрна от которого полетели по всей земле.

Фото: fotokto.ru

Так появилась на Руси гречка, которую очень уважали в народе: «Мать наша — гречневая каша». В народном представлении гречиха является воплощением благосостояния и изобилия.

26 июня отмечали праздник каш. Крестьяне в этот день старались не работать, чтобы не разгневать святую, иначе не будет хорошего урожая. Главным блюдом на праздничном столе была каша из прошлогодней гречки. Называли её «мирская» и раздавали бедным и убогим.

Фото: pixabay.com

Народные приметы

Мошкара кругами толчётся — к хорошей погоде.

С самого утра пчёлы за добычей отправились — день будет погожий.

Во время захода солнца паук-крестовик на своей паутине сидит — к засушливой погоде.

Ветер порывами дует — к тихой погоде.

Если на восходе солнце в тумане — днём будет жарко и душно.

Утром или в обед радуга на западной стороне неба появилась — к ветреной погоде.

Сон с 25 на 26 июня вещий, но неопасный.