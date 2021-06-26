Припекли по полной: управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю помогло покупателю вернуть деньги за духовку

Специалисты управления в очередной раз доказали, что бороться за свои права потребителя можно и нужно.

Фото: ivd.ru

По информации управления, в конце декабря 2020 года в одном из сетевых магазинов покупатель дистанционным способом приобрёл духовой шкаф, но дома выяснилось, что техника не подходит ему по ряду параметров. Всё-таки дистанционный выбор не всегда даёт потребителям возможность оценить все достоинства и особенности оборудования.

7 января 2021 года потребитель обратился к продавцу с просьбой заменить шкаф на другой, но требуемой модели у продавца не оказалось. Тогда покупатель решил отказаться от покупки и расторгнуть договор купли-продажи. Однако продавец принять технику обратно отказался в связи с тем, что срок возврата товара истёк.

Специалист управления дал в суде заключение по делу, что позволило решить спор в пользу потребителя.

Согласно нормам ст. 26.1 Закона Российской Федерации от 07.02.92 № 2300-1 «О защите прав потребителей» при дистанционном способе продажи потребитель в случае получения товара вправе отказаться от него в течение 7 дней. Исходя из положений ст. 193 Гражданского кодекса РФ, если последний день срока приходится на нерабочий день, днём окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день. В 2021 году каникулы, то есть нерабочие дни, длились по 8 января 2021 года включительно. Следовательно, у потребителя было право обратиться со своим требованием к продавцу 9 января 2021 года, но он обратился даже раньше — 7 января.

Суд принял решение в пользу потребителя и постановил взыскать с продавца сумму уплаченных денежных средств за приобретённый духовой шкаф в размере 18 099 руб., компенсацию морального вреда — 3000 руб., штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя — 10 549 руб.