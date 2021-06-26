Рассказываем, где найти тихое место для отдыха, не уезжая далеко от дома

Наш регион — это настоящий сундук с сокровищами, в котором собрано огромное количество удивительных, неповторимых и красивых мест, по которым можно путешествовать одному, с семьёй или в большой компании.

Фото: Елена Корнева

Солёные, щелочные, пресные

Вблизи села Гуселетово Романовского района расположены популярные озёра. На личном транспорте можно доехать по трассе Барнаул — Романово (220 км). Цепочка солёных и пресных озёр в окрестностях сёл Гуселетово и Мамонтово содержит сульфидно-иловые грязи Карачинского типа, насыщенные микроэлементами. Самые популярные — Мормышанское и Горькое. Украшением окружающей озёра степной природы является реликтовый ленточный Касмалинский сосновый бор. Летний домик базы отдыха «Гуселетовские плёсы» обойдётся от 1800 руб. в сутки, кемпинг — от 450 руб., дневная стоянка автомобиля без ночёвки — 250 руб.

Проехав чуть дальше от Романова по трассе, 30 километров, найдёте знаменитые Завьяловские озёра. Здесь солёное соседствует с пресным и щелочным. На дне первого и по его берегам находится синяя лечебная глина, которая благотворно действует на кожу и суставы, кроме того, в озере живут красные рачки — рапа. Гостей рады разместить местные жители у себя за отдельную плату, а можно снять домик на базе отдыха (цена от 1000 руб. в сутки) или остановиться в кемпинге (600 руб.).

Полюбоваться на малиновую гладь можно в Михайловском районе. Необычный цвет воде придают особые микроорганизмы, вырабатывающие розовый пигмент. Как правило, здесь туристы останавливаются в палатках или у местных жителей в поселке.

В сосновом бору Егорьевского района, а это в 360 км от Барнаула, располагаются пресные и солёные озера. Самые крупные из них — пресное Горькое-Перешеечное и солёное Горькое. Химический состав воды во втором сопоставим с составом воды «Ессентуки-17». На берегах имеются базы и пришкольные лагеря, можно поставить палатку. Стоимость — от 1000 руб. за койко-место в сутки.

Каменные щёки

Следуя по трассе на Семипалатинск, чуть южнее города Рубцовска остановитесь в уникальном месте под названием «Каменные щеки». Это ущелье не видно с трассы, но в районе села Потеряевка, свернув в поле и проехав пару километров, останавливаешься над обрывом в несколько десятков метров высотой.

Скальный каньон на реке Кизиха, которую местные называют Каменкой — уникальный геологический памятник природы. Правый берег каньона состоит из бесформенных гигантских каменных глыб, нависающих над ущельем. У левого берега камни отшлифованы ветром, водой и солнцем. Высота правого берега более 45 м, левого — 40 м. Расстояние между берегами внизу примерно 30 м. По дну ущелья протекает чистая, прозрачная, холодная речка, в которой хорошо видны рыбки. И все это скрывается в обычной, неприметной, на первый взгляд, степи.

По длине ущелье небольшое, примерно около километра, начавшись в степи, оно просто переходит в прилегающую долину. Каменка прекрасна в любое время года! На склонах ущелья встречаются заросли смородины, шиповника, боярышника и других кустарников. Из трещин скалистых обрывов к солнцу тянутся березки. А вот на самой речке, вдоль которой можно смело пройти по большим камням, встречаются и «спиленные» бобрами деревья. Во время весеннего половодья на реке образуются небольшие бурные водопады. К слову, в этих местах часто проводят свои тренировки скалолазы.

Наш регион богат на маленькие прекрасные уголки отдыха. Одним из таких является известная многим рыбакам база «Чарыш», расположенная вблизи села Трусово Курьинского района. Бурная река, сочная зелень и поля с земляникой вокруг — прекрасное место для отдыха всей семьёй. Здесь можно снять домик от 1500 руб.

Совсем рядом имеется ещё одно уникальное место — село Саввушка и озеро Колыванское, которое каждое лето притягивает тысячи туристов. Примечательной особенностью этих мест являются скопления каменных глыб фантастических форм. Здесь и городки с башенками, и необычные животные, и фигуры людей. Самыми известными каменными фигурами являются «Слон» и «Четыре брата». По предположениям геологов, на месте озера некогда была кромка прибоя древнего моря, плескавшегося на территории сегодняшней Западно-Сибирской равнины. Действие волн, а потом ветра и привело к появлению столь необычных гор. Больше всего скальных образований находится в южной и восточной части озера.

Помимо скал озеро славится произрастающим в нём водяным орехом, или чилимом. Это растение сохранилось с доледниковых времен, когда оно было распространено по всей Сибири. Расположиться на отдых можно на базах отдыха, которых на берегу много. Можно остановиться и с палаткой.

Вблизи Барнаула

Если нет времени на поездки, пусть даже по территории края, то стоит выбрать что-нибудь поближе. К примеру, в часе езды от краевого центра, в Топчихинском районе, есть замечательное озеро Песчаное. Здесь можно отдохнуть как на базе, так и устроившись в палатке. Стоимость одного номера начинается от 3300 руб. за сутки.

Побывать в гостях у сказки, увидеть избушку на курьих ножках, которая поворачивается по просьбе отдыхающих, а также пройтись по корме огромного корабля можно на базе «Русский дом» в селе Язово Тальменского района. Стоимость койко-места с питанием начинается от 3500 руб. за человека в сутки. К слову, отдыхающие здесь могут воспользоваться программой возврата денежных средств за путешествия по России.

Напомним: программу продлили до 31 июля. Субсидия в виде кешбэка будет начислена за туристические услуги, оплаченные с 16 июня по 31 июля 2021 года. Но помните, что путешествие должно длиться от двух ночей и проходить в период с 1 октября по 24 декабря 2021 года. Возврат начисляется за туры, круизы и проживание в санаториях, пансионатах и отелях, представленных на сайте мирпутешествий.рф.