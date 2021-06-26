Розарий в барнаульском зоопарке уже в цвету

Дождливая погода не помешала цветам наполнится нежными красками.

Фото: барнаульский зоопарк

Первый и единственный в Алтайском крае публичный розарий был заложен в 2018 году на территории барнаульского зоопарка. На обширной территории высадили более 20 сортов сибирских роз из ассортимента агрофирмы «Семена Алтая». Всего на площадке высажено более 600 саженцев!



За растениями ухаживают сотрудники зоопарка при поддержке специалистов агрофирмы «Семена Алтая» — производителей зимостойких сибирских роз. Площадка доступна для посетителей зоопарка и носит не только декоративный, но и просветительский характер — рядом есть стенды о сортах роз.

Жители и гости города могут узнать о том, почему высаженные розы являются зимостойкими, а также о типах роста роз. На площадке представлены чайно-гибридные розы, флорибунды, плетистые, шрабы и почвопокровные розы. Понравившиеся сорта посетители легко опознают по информационным табличкам, установленным на каждой клумбе!

Фото: барнаульский зоопарк



Все розы являются зимостойкими и отлично зимуют в условиях Сибири. Это стало возможным благодаря тому, что розы привиты на сибирский шиповник, хорошо адаптированный к условиям резко континентального климата. В отличие от корнесобственных роз розы, привитые на шиповник Rosa Canina, за лето накапливают необходимое для успешной зимовки количество сахаров и липидов.

Розарий барнаульского зоопарка и агрофирмы «Семена Алтая» давно стал популярным местом отдыха барнаульцев. Гости розария активно публикуют в социальных сетях фото, делятся впечатлениями о сортах и своими успехами в выращивании этих невероятно красивых цветов!

В субботу в аккаунте барнаульского зоопарка появилось сообщение, что розарий в цвету и вовсю радует гостей своей красотой и неповторимым ароматом!