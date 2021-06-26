Сотрудники «Вечернего Барнаула» поставили прививки от коронавируса

Вместе со специалистами «Сибирской медиагруппы» сотрудники городского издания воспользовались услугой корпоративного прививания.

Фото: “Вечерний Барнаул”

Взрывной рост заболевающих COVID-19 в Алтайском крае не оставляет сомнений в необходимости вакцинироваться всем, у кого нет противопоказаний к прививке.

По словам Натальи Белоцкой, заместитель министра здравоохранения края, в настоящее время привита 241 тысяча человек (получили оба компонента вакцины) и почти 290 тысяч прививаются – 26,3% от плана (план – 60% прикрепленного населения старше 18 лет).

А между тем бывшие ковидные госпитали вновь возобновляют работу в Алтайском крае. Так, с 24 июня основной корпус новоалтайской ЦРБ полностью перепрофилировали под лечение больных ковидом. Там развернули 240 коек. 26 июня откроется ковидный госпиталь на базе краевого центра охраны материнства и детства, рассчитанный на 120 коек. В Барнауле также будут лечить больных коронавирусом в Алтайском краевом госпитале для ветеранов войн. Еще один стационар для пациентов с ковид появится на базе Благовещенской ЦРБ. В настоящее время в ковидных госпиталях края развернуты 1432 койки. 87% из них заняты.

Потому для многих вопрос, ставить прививку или нет, уже не стоит – ситуация становится напряженной и болеть никто не хочет. Медиахолдинг «Сибирская медиагруппа» тоже присоединился к вакцинации и объявил акцию «Медиапрививка», пригласив на корпоративное вакцинирование коллег из других СМИ. 25 июня мобильный комплекс для вакцинации прибыл к зданию организации. Всего было привито около 30 человек, остальные либо уже вакцинированы, либо находятся в стадии вакцинации, ожидая вторую прививку.

Всем пришедшим раздали анкеты, где было необходимо указать хронические заболевания, болел ли человек ковидом и другую информацию о состоянии здоровья.

«Конечно, есть те, кто сомневается. Сейчас из моих знакомых больший процент сомневающихся, чем отрицающих эту меру. То есть люди уже постепенно приходят к этому, но боятся. Смотрят на тех, кто поставил вакцину, и вопросы задают о том, какие последствия и как перенесли прививку», – говорит корреспондент сайта “Вечерний Барнаул” Яна Бакланова.

Не дайте болезни нового шанса вновь полностью разрушить нашу привычную жизнь! Будьте здоровы!