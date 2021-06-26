Уровень тестирования на коронавирус в Алтайском крае ниже нормативного

Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова 25 мая на Координационном совете по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Для сдерживания распространения инфекции введена обязательная вакцинация для групп риска, для отдельных профессиональных групп уже в 10 субъектах РФ. Попова подчеркнула, что эта мера является эффективной. С понедельника 28 июня 2021 года этот список будет расширен ещё на восемь субъектов.

По словам главы ведомства, которые приводит ТАСС, охват тестированием на коронавирус остается ниже нормативного в Алтайском крае, Республике Ингушетия, Волгоградской, Смоленской, Курганской областях и Еврейской автономной области.

«В целом по стране охват тестирования [на коронавирус] достигает практически 300 на 100 тыс. населения в сутки в целом по стране. Но меньше 150 на 100 тыс. населения он в шести регионах. Это Алтайский край, Республика Ингушетия, Волгоградская, Смоленская, Курганская область и Еврейская автономная область»

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 180 млн человек, примерно 3,9 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 5 409 088 случаев заражения, выздоровели 4 929 639 человек, умерли 132 064.