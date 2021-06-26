В Барнауле подвели итоги работы Молодёжного парламента

В итоговой сессии XI созыва оценили масштаб реализации проектов.

Фото: «Вечерний Барнаул»

Основная часть мероприятий Молодёжного парламента направлена на социальные нужды, оказание помощи ветеранам и пожилым людям, профориентацию школьников, патриотическое воспитание.

Также участники организации проводили встречи по популяризации избирательного права, лекции о вреде наркотических средств. Парламент активно участвовал в работе по межкультурному взаимодействию, организации спортивных мероприятий.



Взрослыми коллегами была высоко оценена работа депутатов Молодёжного парламента в общественной приёмной. Большинство рассмотренных обращений в приёмную касалось услуг ЖКХ и бытовых вопросов.

Председатель комитета по социальной политике Марина Понкрашёва поблагодарила депутатов за проделанную работу и пожелала не останавливаться на достигнутом и воплощать в жизнь новые идеи.



Председатель Молодёжного парламента Николай Савинский отметил, что ковид внёс свои коррективы в работу, но и в этой сложной обстановке проекты были реализованы, у молодых парламентариев есть желание работать дальше.